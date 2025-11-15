Γαύδος: Σορός γυναίκας ανασύρθηκε στα ανοιχτά της θάλασσας μετά από επιχείρηση του Λιμενικού

Σορός γυναίκας άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πλοίο ελληνικής σημαίας ανοιχτά στα νότια της Γαύδου το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11), με το Λιμενικό να τη μεταφέρει στο λιμάνι των Σφακίων.

Η σορός ανασύρθηκε από το πλήρωμα ενός πλοίου της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκε με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.) στο λιμάνι της χώρας Σφακίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διακομιδές ασθενών, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης:

83χρονου, από το λιμάνι Καστού Λευκάδας στο λιμάνι του Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, με το θαλάσσιο ταξί «ΝΤΟΛΦΙΝ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ» Ν.Λ. 313,

91χρονης, από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής, με το Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΑΙΡΗ Χ.» Ν.Π. 12292,

29χρονου, από το λιμάνι της Καλύμνου στο λιμάνι Μαστιχαρίου της Κω, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

17χρονου, από το λιμάνι της Κέας στο λιμάνι του Λαυρίου, με το Τ/Χ «ΣΗ ΣΟΣ 5» Τ.Λ. 462 και

81χρονου, από τον όρμο «ΠΕΥΚΟ» της Σκύρου στο λιμάνι της Κύμης, με το Ε/Π-Τ/Ρ «ΚΥΜΟΘΟΗ» Ν.Ρ. 73