«Γεια σας Ελλάδα»: Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε τα πρώτα της ελληνικά στο Twitter

Η αμφιλεγόμενη επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έκανε πριν λίγα λεπτά την πρώτη της ανάρτηση, μετά την άφιξη στην Αθήνα, αναφερόμενη στις στενές σχέσεις Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών

«Γεια σας Ελλάδα», έγραψε σε σχεδόν άπταιστα ελληνικά, και συνέχισε γράφοντας στα αγγλικά, μεταφρασμένα: «Τι απίθανη τιμή να φτάνω σήμερα στην Αθήνα, η πρώτη μου μέρα στο αξίωμα ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία.

Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα δυναμώσουμε αυτή τη συμμαχία και θα φτάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα ύψη».

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025