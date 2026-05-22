Gen Z ή Millennials; Ποιοι τελικά ζουν περισσότερο στρεσαρισμένοι; Αν πιστεύεις ότι η απάντηση είναι εύκολη, σου έχουμε νέα: Δεν είναι. Γιατί μπορεί η κάθε γενιά να αγχώνεται για διαφορετικούς λόγους, αλλά το αποτέλεσμα μοιάζει τελικά αρκετά κοινό: Πίεση, mental overload και η αίσθηση ότι η καθημερινότητα τρέχει πιο γρήγορα απ’ όσο αντέχεις.

Το Reader συμμετείχε τον Μάρτιο στην έρευνα του «Στρεσόμετρου» της Uber, που κατέγραψε πώς βιώνουμε το στρες μέσα στην πόλη και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ψυχολογία μας.

Και τα findings έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν τα δεις μέσα από το πρίσμα των γενεών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

το 6% των συμμετεχόντων βιώνει μέτρια επίπεδα στρες,

ενώ το 57% εμφάνισε αγχώδη συμπτώματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Παράλληλα, η νεαρή ηλικία αναδείχθηκε ως ένας από τους βασικούς προβλεπτικούς παράγοντες εμφάνισης στρες, κάτι που επιβεβαιώνει ότι οι νεότερες γενιές φαίνεται να πιέζονται περισσότερο από την καθημερινότητα.

Και κάπου εδώ ξεκινά το ενδιαφέρον.

Gen Z: Η γενιά που μεγάλωσε online και δεν «αποσυνδέεται» ποτέ

Η Gen Z μεγάλωσε μέσα σε μια πραγματικότητα συνεχούς πληροφορίας, social media και μόνιμης σύγκρισης. Notifications, trends, οικονομική ανασφάλεια, overstimulation, η πίεση να εξελίσσεται συνεχώς και η αίσθηση ότι πρέπει να «προλαβαίνεις» τα πάντα πριν καν κλείσεις τα 30, δημιουργούν μια καθημερινότητα που σπάνια αφήνει χώρο για πραγματική παύση.

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι νέοι δηλώνουν πως νιώθουν εξαντλημένοι, ακόμα κι όταν technically «δεν κάνουν κάτι». Για τη Gen Z, το στρες δεν έχει πάντα τη μορφή ενός γεμάτου προγράμματος. Συχνά μοιάζει περισσότερο με mental και συναισθηματικό overload - μια συνεχής εσωτερική πίεση που δεν φαίνεται απαραίτητα απ’ έξω, αλλά είναι πάντα εκεί.

Millennials: Η γενιά του burnout

Από την άλλη, οι Millennials βρίσκονται στο peak των ευθυνών τους. Είναι η γενιά που προσπαθεί να χτίσει ή να σταθεροποιήσει την καριέρα της, να ανταποκριθεί σε οικονομικές υποχρεώσεις, να φροντίσει σχέσεις, σπίτι, οικογένεια ή παιδιά, ενώ ταυτόχρονα καλείται να παραμείνει παραγωγική, διαθέσιμη και «εντάξει» σε όλα.

Καριέρα, λογαριασμοί, προσωπική ζωή, σχέσεις, οικογένεια, deadlines και μια καθημερινότητα που μοιάζει να μην αφήνει ποτέ πραγματικό downtime. Για πολλούς Millennials, το στρες δεν προκύπτει μόνο από το πόσα πράγματα έχουν να κάνουν, αλλά από την αίσθηση ότι όλα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα - και μάλιστα σωστά.

Και τελικά, είτε είσαι Gen Z είτε Millennial, υπάρχει ένας κοινός εχθρός: Η καθημερινότητα της πόλης.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι το 69% των συμμετεχόντων βιώνει μέτρια επίπεδα στρες, ενώ το 57% εμφάνισε αγχώδη συμπτώματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, το άγχος της μετακίνησης φαίνεται να επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα, καθώς το 41% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι βιώνει συχνά στρες σχετικά με πιθανές καθυστερήσεις λόγω κίνησης ή προβλημάτων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Και αλήθεια, πόσες φορές έχεις αγχωθεί πριν καν φτάσεις εκεί που πρέπει;

Να κοιτάς συνεχώς το GPS και ο χρόνος άφιξης να “απομακρύνεται”. Να προσπαθείς να απαντήσεις σε μηνύματα ανάμεσα σε υποχρεώσεις. Να πηγαίνεις από το ένα σημείο στο άλλο χωρίς σταματημό. Να νιώθεις ότι η μέρα τρέχει πιο γρήγορα από εσένα.

Κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι οι μικρές «παύσεις» μέσα στη μέρα δεν είναι αμελητέες. Είναι απαραίτητες.

3 tips για να βάλεις το στρες σου σε mute

1. Κάνε μικρά resets μέσα στη μέρα

Ακόμα και λίγα λεπτά χωρίς οθόνες, ειδοποιήσεις και multitasking μπορούν να λειτουργήσουν σαν reset για το μυαλό σου.

2. Μην προσπαθείς να κάνεις τα πάντα ταυτόχρονα

Το productivity overload δεν είναι achievement. Βάλε προτεραιότητες και δώσε χώρο στον εαυτό σου να αναπνεύσει.

3. Κάνε τη μετακίνησή σου λιγότερο αγχωτική

Όταν η ημέρα είναι ήδη φορτωμένη, το τελευταίο που χρειάζεσαι είναι έξτρα πίεση να βρεις parking.

Γιατί τελικά, είτε είσαι Gen Z είτε Millennial, μάλλον όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα: Λίγο λιγότερο στρες στην καθημερινότητά μας.