Γενικό μπλακ άουτ στη Λάρισα: Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη - Μπαράζ κλήσεων στην πυροσβεστική

Εκτεταμένο μπλακ άουτ κινητοποίησε την πυροσβεστική στη Λάρισα.

diakopi reumatos
Διακοπή ρεύματος | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI
Εκτεταμένο μπλακ άουτ σημειώθηκε προ ολίγου, επηρεάζοντας περίπου τη μισή πόλη στη Λάρισα, με χιλιάδες κατοίκους να έχουν μείνει δίχως προειδοποίηση χωρίς ρεύμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, αιτία είναι η βλάβη στον υποσταθμό της Φιλιππούπολης λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, με τις κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς και άλλα προβλήματα να είναι αρκετές.  

