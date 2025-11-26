Γενικό μπλακ άουτ στη Λάρισα: Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη - Μπαράζ κλήσεων στην πυροσβεστική

Εκτεταμένο μπλακ άουτ σημειώθηκε προ ολίγου, επηρεάζοντας περίπου τη μισή πόλη στη Λάρισα, με χιλιάδες κατοίκους να έχουν μείνει δίχως προειδοποίηση χωρίς ρεύμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, αιτία είναι η βλάβη στον υποσταθμό της Φιλιππούπολης λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, με τις κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς και άλλα προβλήματα να είναι αρκετές.
