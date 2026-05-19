Γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου: Πρώτη φορά προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Το θέμα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί σήμερα, 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον ποντιακό ελληνισμό.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ), Χριστίνα Σαχινίδου, πρόκειται για μία προσπάθεια χρόνων και μία σημαντική στιγμή για την Ομοσπονδία, που προέκυψε ύστερα από διαρκείς επαφές και πιέσεις στα μέλη και Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου.

Γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου: «Χρέος προς τους νεκρούς μας»

«Είμαστε αισιόδοξοι για αυτήν την ημέρα όχι μόνο για διεθνοποίηση του ζητήματος της Γενοκτονίας αλλά και για τα νέα παιδιά που είναι συνεχιστές του χρέους προς τη μνήμη των αδικοχαμένων 353.000 νεκρών μας» σημείωσε η ίδια.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.) τιμά τη μνήμη των νεκρών διοργανώντας μία σειρά εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά και την Τούμπα