Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε μια Τόλμη και Γοητεία από τη Βουλή μέχρι τα κανάλια»

Μετά την τελευταία του ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε τις ευθείες βολές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24ωρα με την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη βουλευτική του έδρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν έχει καμία προσωπική σχέση με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο «ούτε τον έχω… στο payroll μου! Δεν έχω payroll, βασικά!», είπε.

«Αυτό το σίριαλ, αυτή η "Τόλμη και Γοητεία", αυτή η "Δυναστεία", αυτό το "Ντάλας" αυτό που ζούμε αυτές τις τρεις μέρες με την κυρία Κωνσταντοπούλου που από τη Βουλή μέχρι τα κανάλια μας μιλάει για το μεγαλείο το κοινοβουλευτικό του κυρίου Διαμαντή Καραναστάση είναι πολύ κωμικό έως γελοίο, αλλά είναι και προβληματικό για τη δημοκρατία μας».

Διαβάστε ακόμα: Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου για τον... «ήρωα Διαμαντή»

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Ο κύριος Καραναστάσης δεν είχε καμία συγκλονιστική κοινοβουλευτική παρουσία, δεν ερχόταν ποτέ στη Βουλή. Ίσως πήγαινε μόνο στις επιτροπές. Θα τον ξαναπώ ψώνιο και είναι και θεσμικά πολύ σωστό».

«Όχι να μας κουνάς και το δάχτυλο, ότι φεύγεις γιατί δεν αντέχεις τη βρωμιά»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε επίσης: «Κύριε Καραναστάση μου, σε διόρισε η φιλενάδα σου βουλευτή, οκ, δεν έπρεπε, οκ, αποφάσισες να παραιτηθείς, οκ… Όχι να μας κουνάς και το δάχτυλο, ότι φεύγεις γιατί δεν αντέχεις τη βρωμιά.

Είσαι ο πιο ευνοημένος, δεν μιλάμε δυο χρόνια, την εύνοια που σου επέδειξε η σύντροφός σου δεν την έχει δείξει κανένας στη μεταπολίτευση… Δεν μιλάει κανένας και βγαίνεις και μας κουνάς και το δάχτυλο ρε μεγάλε; Όχι κύριε, όχι! Ψώνιο μεγάλο».