Γερανός με ανεμογγενήτριες «τούμπαρε» στη Στυλίδα: Έσπασαν τα τζάμια του οχήματος

Ατύχημα, με έναν μεγάλο γερανό που είχε επιστρατευτεί για τη φόρτωση τμημάτων ανεμογεννητριών, να αναποδογυρίζει, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Στυλίδας, χωρίς να καταγραφεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο χειριστής - οδηγός του οχήματος στη Στυλίδα, γλίτωσε τα χειρότερα, βγαίνοντας με αμυχές από τα σπασμένα τζάμια του καταστραμμένου κουβουκλίου.
Προανάκριση για το πως ακριβώς συνέβη το εργατικό ατύχημα, διεξάγει το Λιμεναρχείο Στυλίδας που θα εξετάσει και αν τηρήθηκαν οι αυστηροί κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που οφείλουν οι εμπλεκόμενοι να τηρούν σε ανάλογες εργασίες.
Η περιοχή αποκλείστηκε μέχρι να σηκωθεί το βαρύ όχημα και να τακτοποιηθούν τα μεγάλα κομμάτια των ανεμογεννητριών.
