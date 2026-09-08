Για 9η ημέρα η μάχη με τη φωτιά στην Κόνιτσα: Καίγεται πυκνό δάσος Natura

Δεν έχει τέλος η μάχη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία καίει για 9η ημέρα.

Η εικόνα στο μέτωπο παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο οι προσπάθειες συνεχίζονται για την πλήρη κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΡΤ, η εξασθένηση των ανέμων βοήθησε σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά το μέτωπο δεν έχει τεθεί, ακόμα, υπό έλεγχο.

Η φωτιά καίει σε διάσπαρτες ενεργές εστίες μέσα στο πυκνό δάσος, γεγονός που δεν βοηθά να αντιμετωπιστούν και οι αναζωπυρώσεις.

Το δύσβατο ανάγλυφο της Τραπεζίτσας, όπου επικεντρώνεται η πυρκαγιά, οι χαράδρες και η πυκνή βλάστηση εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων, ενώ η πυρκαγιά έχει εισέλθει και στη χαράδρα του Αώου.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και αποδίδεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, σε κεραυνό, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή.

Τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανεβάζουν την καμένη έκταση στα 6.290 στρέμματα, σε περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και εντός του δικτύου Natura 2000.