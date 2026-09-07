Βελτιωμένη η κατάσταση στη Κόνιτσα: Δύσκολο το έργο των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις

Για όγδοη ημέρα φαίνεται να καίει η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τον απολογισμό της πυρκαγιάς να είναι αποκαρδιωτικός σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η καμένη έκταση είναι πλέον 6.290 στρέμματα. Η φωτιά εξελίσσεται κάτω από απαιτητικές συνθήκες σε πυκνή βλάστηση και χαράδες με διαρκείς αναζωπυρώσεις.

Η μείωση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας βοήθησε στη βελτίωση της εικόνα, και επέτρεψε στις δυνάμεις που επιχειρούν να συνεχίσουν από βελτιωμένη θέση την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Κόνιτσα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα https://t.co/hbh6xkoah0 — Fire Fighting Greece (@FightingGreece) September 7, 2026

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο τη δεδομένη στιγμή στη Κόνιτσα, αλλά διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να καίνε μέσα στο δάσος, δυσκολεύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων, με τη κατάσταση να παραμένει δύσκολη.

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Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων, με τρία ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εναέρια δύναμη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χθες, συνολικά 12 εναέρια μέσα συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει μεγάλη έκταση παρθένου δάσους και έχει εισέλθει στη χαράδρα του Αώου, με το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο να καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 150 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 48 πυροσβεστικά οχήματα.