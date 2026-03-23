«Για πολλοστή φορά δεν μας σέβεται η πολιτεία»: Το ξέσπασμα του πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου για τη δίκη

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, αλλά και έντονης αγανάκτησης, ξεκίνησε η δίκη για την εθνική τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Η πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας επισκιάστηκε από τις σφοδρές αντιδράσεις των συγγενών των 57 θυμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν την ακαταλληλότητα της αίθουσας, κάνοντας λόγο για συνθήκες ασφυξίας και έλλειψη σεβασμού.

Ενδεικτικό της τεταμένης ατμόσφαιρας ήταν το γεγονός ότι η δίκη διεκόπη πολλές φορές, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου αναγκάστηκε να σταματήσει την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων λόγω των έντονων διαμαρτυριών του ακροατηρίου.

«Δεν μας σέβεται η Πολιτεία - Ήμασταν στοιβαγμένοι σαν παστές σαρδέλες»

Κεντρικό πρόσωπο των διαμαρτυριών αποτέλεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, ο οποίος προχώρησε σε ένα οργισμένο ξέσπασμα για τις υλικοτεχνικές υποδομές του χώρου.

«Είναι μια μέρα που θα θέλαμε να ξεχάσουμε όλοι οι συγγενείς. Για πολλοστή φορά, δεν μας σέβεται η πολιτεία, δεν μας σέβεται το υπουργείο... γενικά δεν υπάρχει κανένας σεβασμός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ψαρόπουλος εστίασε σε τρία βασικά προβλήματα της διαδικασίας. Χαρακτήρισε τον χώρο απολύτως ακατάλληλο, απορώντας πώς δόθηκε η σχετική έγκριση. «Ήμασταν στοιβαγμένοι σαν παστές σαρδέλες», σημείωσε, τονίζοντας ότι εκτός από τις οικογένειες των 57 θυμάτων, υπάρχουν 170 τραυματίες και μάρτυρες που δεν έχουν πού να καθίσουν.

Υπογράμμισε την απουσία μικροφωνικών εγκαταστάσεων και τη γενικότερη έλλειψη στοιχειώδους πρόνοιας για τη διεξαγωγή μιας τόσο μαζικής δίκης.

Ξεκαθάρισε ότι σε αυτές τις «άθλιες συνθήκες» δεν μπορούν να υπάρξουν οι σωστοί όροι εκδίκασης και πρότεινε: «Αν δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος στη Θεσσαλία, ας μεταφερθεί αλλού η δίκη».

Συμπαράσταση στο Αίτημα από τους Υπόλοιπους Συγγενείς

Τη σκυτάλη των αντιδράσεων πήραν και άλλα πρόσωπα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Η γραμματέας του Συλλόγου, Ελένη Βασάρα, έκανε λόγο για «εμπαιγμό και κυβερνητική κοροϊδία», τονίζοντας πως ο αριθμός των διαδίκων ήταν ήδη γνωστός. Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι περιέγραψε την κατάσταση ως «απαράδεκτη», αναφέροντας πως οι παρευρισκόμενοι ένιωθαν «σαν τα κοτόπουλα στριμωγμένοι».