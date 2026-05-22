Γιαννάκος για τον γιατρό με το φακελάκι: «Πάρα πολλοί ασθενείς έχουν αντιδράσει αλλά δεν έχουν πάει στα δικαστήρια»

Σάλος έχει προκληθεί με τον γιατρό που απομάκρυνε ο Άδωνις Γεωργιάδης από νοσοκομείο της Αττικής, επειδή ζήτησε το λεγόμενο «φακελάκι» από σθαενή.

Ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, σχολιάζοντας το περιστατικό στην ΕΡΤ, ανέλυσε, το τι θα έπρεπε να αλλάξει στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών χρηματισμού.

«Πράγματι το περιστατιξό συνέβη και είναι απαράδεκτο. Και πολύ σωστά έδρασε η διοίκηση και ο Υπουργός και τον έθεσαν σε αργία. Αλλά όμως, θα πρέπει να ενεργοποιούνται πιο γρήγορα τα Πειθαρχικά Συμβούλια, προκειμένου να απολυθεί πιο γρήγορα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ταυτόχρονα και τα πειθαρχικά όργανα των γιατρών για να του αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Γιατί αυτός ο γιατρός τώρα, θα είναι σπίτι του, ή θα δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Θα λαμβάνει το 50% του μισθού του και με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, θα μπορεί να εκβιάζει άλλους ασθενείς», σημειώνει αρχικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ με φόντο το «καθεστώς αργίας».

Στα δικαστήριο, επειδή τα Εφετεία μπορεί να τραβήξουν μέχρι και πέντε έξι χρόνια, οι καταγγέλλοντες ασθενείς δεν πάνε στα δικαστήρια. Αθωωόνονται και επειδή δεν έχουν λήξει τα πειθαρχικά, επιστρέφουν πίσω. Εδώ έχουμε μια περίπτωση η οποία είναι πασιφανέστατη. Γιατί πρέπει να περιμένουμε τα δικαστήρια;», επανέλαβε λέγοντας για τα πειθαρχικά όργανα.

Αναφορικά με την παλαιότερη υπόθεση παράνομου χρηματισμού του γιατρού, όπου ο κατηγορούμενος είχε περάσει από πειθαρχική διαδικασία και είχε αθωωθεί, ο κύριος Γιαννάκος σημείωσε: «Πάρα πολλοί ασθενείς έχουν αντιδράσει αλλά δεν έχουν φτάσει μέχρι τα δικαστήρια. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτοί οι συγγενείς δεν έχουν φτάσει μέχρι τα δικαστήρια, που σημαίνει δηλαδή ότι ήταν πρακτικοί οι λόγοι.

Και επειδή έχουμε πολύ καλούς γιατρούς στο σύστημα υγείας, οι οποίοι δουλεύουν νυχθημερόν, με ευφημερίες, που σώζουν ασθενείς, δεν μπορεί οι ελάχιστοι να αμαυρώνουν το επάγγελμα», δήλωσε.