Γιάννενα: Βίντεο με ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας - Πολίτης τον έστειλε στο νοσοκομείο

Εργαζόμενος καθαριότητας στα Γιάννενα, κατέληξε στο νοσοκομείο, μετά από επίθεση ενός άνδρα το πρωί της Δευτέρας (11/08).

Αρχικά ο οδοκαθαριστής δέχτηκε λεκτική επίθεση στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ο άνδρας τον γρονθοκόπησε.

Ο δράστης μετά τον ξυλοδαρμό του υπαλλήλου, τράπηκε σε φυγή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών καταδίκασε με ανακοίνωσή του το περιστατικό ενώ τονίζει ότι θα προβεί σε κάθε απαραίτητη νομική ενέργεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα εξής:

«Ο Δήμος Ιωαννιτών εκφράζει την έντονη καταδίκη του για την απαράδεκτη και καταδικαστέα επίθεση που δέχτηκε σήμερα το πρωί υπάλληλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας από πολίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο υπάλληλος αρχικά απειλήθηκε λεκτικά και στη συνέχεια δέχτηκε γροθιές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου, και ειδικότερα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, εκτελούν καθημερινά με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό το δύσκολο έργο τους, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διατήρηση της καθαριότητας και της εικόνας της πόλης μας.

Τέτοιου είδους περιστατικά βίας και απειλών δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά. Ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων του και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη νομική ενέργεια για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Η τοπική κοινωνία οφείλει να δείξει έμπρακτο σεβασμό και στήριξη στους ανθρώπους που καθημερινά εργάζονται για το κοινό καλό. Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες.»

Το Reader επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών και επιβεβαίωσε ότι ο εργαζόμενος είναι καλά στην υγεία του.

Το βίντεο με το περιστατικό