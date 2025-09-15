Γιάννης Μάλαμας: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει το περιστατικό - «Τον έβριζαν, χτυπούσαν το αμάξι»

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) ο 24χρονος Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού τραγουδοποιού Σωκράτη Μάλαμα, μετά από επεισόδιο με αστυνομικό της ΟΠΚΕ στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Μάλαμας και ένας φίλος του εμπλάκηκαν σε λεκτική αντιπαράθεση με οδηγό ταξί, φέροντας να χτυπούν τις πόρτες του οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, επιχειρώντας να πραγματοποιήσουν έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 24χρονος φέρεται να αντέδρασε έντονα, εξύβρισε τους αστυνομικούς και αντιστάθηκε στη σύλληψη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όταν επιχειρήθηκε η μεταφορά του στο περιπολικό, χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, προκαλώντας του τραύμα στο αριστερό ζυγωματικό.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα

Αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό είπε στο MEGA τα εξής: «Το ταξί λίγη ώρα πριν το περιστατικό είχε επιβιβάσει έναν κύριο με προορισμό το αεροδρόμιο. Ο Γιάννης Μάλαμας μαζί με έναν φίλο του πλησίασαν το αυτοκίνητο αλλά επειδή ήταν φιμέ τα τζάμια και δεν μπορούσαν να σουν μέσα αν υπάρχει άλλος επιβάτης, προσπάθησαν να επιβιβαστούν. Τότε ο οδηγός ταξί τους είπε ότι δεν μπορεί να τους πάρει γιατί υπάρχει ήδη προγραμματισμένη κούρσα. Ξαφνικά ξεκίνησαν να τον βρίζουν χτυπώντας τον ''ουρανό'' του αυτοκινήτου. Κάποια στιγμή μάλιστα ο Γιάννης Μάλαμας κλώτσησε την πίσω πόρτα του ταξί μαινόμενος. Λίγη ώρα αργότερα ήρθαν και οι άνδρες της ΟΠΚΕ που και σε αυτούς ήταν επιθετικός».

Οι κατηγορίες

Σε βάρος του Γιάννη Μάλαμα σχηματίστηκε δικογραφία για:

Βία κατά υπαλλήλων

Εξύβριση

Απειλή

Απλές σωματικές βλάβες

Ο 24χρονος απολογήθηκε στον εισαγγελέα το μεσημέρι της Δευτέρας και με απόφαση του εισαγγελικού λειτουργού, η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Γιάννης Μάλαμας: Τι δήλωσε η μητέρα του

Η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα και σύζυγος του Σωκράτη Μάλαμα, έκανε δηλώσεις στο Star απευθείας από την Ευελπίδων και δήλωσε ότι δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα στο παρελθόν με τον γιό της.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Ξέρω ότι ο γιός μου είναι ένα πολύ ευγενικό και πολύ ευαίσθητο παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του.

Και σίγουρα για να αντιδράσει δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε. Δεν είχε ποτέ θέματα στο παρελθόν».