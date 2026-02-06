Μενού

Γιάννης Παναγόπουλος: Οι εταιρείες οχήματα και το προσωπικό όφελος των 2 εκατομμυρίων

Τι αναφέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις εταιρείες και τη διαχείριση των χρημάτων για τα οποία κατηγορείται ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Γιάννης Παναγόπουλος
Ο Γιάννης Παναγόπουλος | EUROKINISSI
Παράνομο όφελος που ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ευρώ καταλογίζεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον πρόεδρο της ΓΣΕΕΓιάννη Παναγόπουλο, τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου έχουν δεσμευτεί.

Γιάννης Παναγόπουλος: Τι αναφέρει η Αρχή για τις εταιρείες και τη διαχείριση των χρημάτων

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, τρία Ινστιτούτα - Κέντρα της ΓΣΕΕ των οποίων πρόεδρος είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος αιτούνταν και έπαιρναν κονδύλια από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 73 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ των ετών 2020 - 2025 και τα χρήματα αυτά δεν πήγαιναν για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν, δηλαδή εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σε αυτά τα προγράμματα φαίνεται να εμπλέκονται έξι εταιρείες στις οποίες κατευθύνονταν τα κονδύλια είτε με απευθείας αναθέσεις, χωρίς ανάρτηση στη Διαύγεια, κάτι που χτύπησε «καμπανάκι» στις αρχές, είτε με διαγωνισμούς που πάλι είχαν να κάνουν με τις ίδιες εταιρίες.

Δεν πρόκειται για εταιρίες - «φαντάσματα», αλλά για εταιρείες - «οχήματα», σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς πρόκειται για εταιρίες με προσωπικό, με έδρα, με δραστηριοποίηση χρόνων και εγγραφή στα μητρώα, ωστόσο στο ιδρυτικό ΦΕΚ δεν αναφέρεται η παροχή εκπαιδευτικού έργου, στερούμενες της υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού.

Το παράνομο όφελος φαίνεται πως ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ευρώ, ποσό που έχει κατευθυνθεί στα φυσικά πρόσωπα και έχει εκταμιευτεί σε μετρητά.

