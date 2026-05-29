Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Κατέρρευσε στο σπίτι του

Στο νοσοκομείο εισήχθη ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο σπίτι του το απόγευμα της Πέμπτης (28/05).

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας όπου υποβλήθηκε σε μία σειρά από εξετάσεις, με τους δείκτες του να είναι οριακοί, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο ΑΝΤ1.

Δεν εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του, ενώ θα παραμείνει νοσηλευόμενος μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων.

Σημειώνεται πως διοικητής του νοσοκομείου είναι ο εξάδελφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, γιος του θείου του και αδελφού της Αλίκης Βουγιουκλάκη.