Γιάννης Παπαμιχαήλ: Αθόρυβος χωρισμός έναν χρόνο μετά τον γάμο του

Τον χωρισμό του από την Ελένη Κολτζή αποκάλυψε μέσα από τα social media ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ο μουσικός και γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ είχε παντρευτεί τον Ιούνιο του 2024 με πολιτικό γάμο στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά τη σύντροφό του.
Απαντώντας σε σχόλιο follower του στα social media ο μουσικός αποκάλυψε πως έχει χωρίσει εδώ και έξι μήνες από την Ελένη Κολτζή.
Διαβάστε ακόμα: Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ»
Συγκεκριμένα, ένας χρήστης του Facebook έκανε το εξής σχόλιο κάτω από μια ανάρτησή του: «Καλημέρα ήθελα να ρωτήσω η σύζυγος συμφωνεί με όλα αυτά μήπως να περνάτε λίγο χρόνο περισσότερο μαζί, φιλικά το λέω». Τότε, εκείνος απάντησε με μια λιτή και ξεκάθαρη φράση: «Έχω χωρίσει εδώ και 6 μήνες».
- Γιατί η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις μου προκάλεσε τόση αμηχανία
- Πυρά Μαρινάκη σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτά ακούγονται από γιατρό»
- Οι πιθανότητες να διέφυγε στη Γερμανία η Λόρα: Τι είπαν στην ασφάλεια Πάτρας οι γονείς της
- Η Χίος αποκτά ρομπότ «ντελιβεράδες»: Το πρωτοποριακό project του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.