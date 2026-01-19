Μενού

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Αθόρυβος χωρισμός έναν χρόνο μετά τον γάμο του

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αποκάλυψε μέσα από τα social media πως έχει χωρίσει εδώ και έξι μήνες από την Ελένη Κολτζή.

Γιάννης Παπαμιχαήλ
Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και η Ελένη Κολτζή την ημέρα του γάμου τους | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Τον χωρισμό του από την Ελένη Κολτζή αποκάλυψε μέσα από τα social media ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ο μουσικός και γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ είχε παντρευτεί τον Ιούνιο του 2024 με πολιτικό γάμο στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά τη σύντροφό του.

Απαντώντας σε σχόλιο follower του στα social media ο μουσικός αποκάλυψε πως έχει χωρίσει εδώ και έξι μήνες από την Ελένη Κολτζή.

Διαβάστε ακόμα: Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ»

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης του Facebook έκανε το εξής σχόλιο κάτω από μια ανάρτησή του: «Καλημέρα ήθελα να ρωτήσω η σύζυγος συμφωνεί με όλα αυτά μήπως να περνάτε λίγο χρόνο περισσότερο μαζί, φιλικά το λέω». Τότε, εκείνος απάντησε με μια λιτή και ξεκάθαρη φράση: «Έχω χωρίσει εδώ και 6 μήνες».

Απάντηση Παπαμιχαήλ
Η απάντηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ σε follower του | Facebook

 

