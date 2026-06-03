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Γιαννιτσά: Αστυνομικός έσωσε δύο κορίτσια από πύρινη παγίδα

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας μπαίνει σε φλεγόμενο σπίτι στα Γιαννιτσά και σώζει δύο κορίτσια από βέβαιο κίνδυνο.

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Αστυνομικός σε επιχείρηση
Αστυνομικός σε επιχείρηση | Eurokinissi
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Μια πράξη γενναιότητας που συγκλονίζει σημειώθηκε στα Γιαννιτσά, όταν αστυνομικός της ΟΠΚΕ, αν και βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, δεν δίστασε στιγμή να ρισκάρει τη ζωή του. Βλέποντας καπνούς να βγαίνουν από γειτονικό σπίτι, ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, όμως η κατάσταση ήταν ήδη κρίσιμη.

Δύο ανήλικα κορίτσια είχαν παγιδευτεί μέσα στο φλεγόμενο σπίτι, ενώ οι γονείς τους απουσίαζαν. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο αστυνομικός μπήκε στο σπίτι με πυροσβεστήρα στα χέρια και κατάφερε να τα απεγκλωβίσει εγκαίρως, σώζοντάς τα από βέβαιο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από ηλιακή λάμπα, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

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