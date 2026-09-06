Γιαννιτσά: Κατέληξε ο 27χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 26χρονο

Τραγικό τέλος στην υπόθεση ξυλοδαρμού ενός 27χρονου στα Γιαννιτσά. Ο άνδρας, μετά από περίπου μία εβδομάδα, άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο νεαρός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητάς της κατάστασής του, ωστόσο, σήμερα νωρίς το πρωί, κατέληξε, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το voria.gr.

Το αιματηρό συμβάν είχε λάβει χώρα την περασμένη εβδομάδα, όπου ο 27χρονος είχε διαφωνία με έναν 26χρονο σε νυχτερινό μαγαζί, πριν ξεσπάσει καυγάς.

Η ένταση μεταφέρθηκε και έξω από το κατάστημα εστίασης, με τον 26χρονο να χτυπά το θύμα στο κεφάλι με γροθιά, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να χτυπήσει στο έδαφος.

Ο 26χρονος έχει προφυλακιστεί, μετά τον θάνατο, ωστόσο, του νεαρού αναμένεται να υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.