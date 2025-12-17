Γιαννόπουλος για τον Παππά: «Είναι επικίνδυνος - Θα ζητήσω περιοριστικά μέτρα»

Η νέα τοποθέτηση του Νίκου Γιαννόπουλου για τον Νίκο Παππά, μετά από το περιστατικο που φέρεται ο Νίκος Παππάς να επιτέθηκε εναντίον του δημοσιογράφου, όταν βρέθηκαν στο ίδιο μπαρ στο Στρασβούργο, δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις νομικές διαστάσεις του περιστατικού.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος εξηγεί: «ήμασταν με συναδέλφους σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο του Στρασβούργου όταν εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με την παρέα του. Κάποια στιγμή, καθώς περνούσα δίπλα του, διαπίστωσα έκπληκτος ότι μου έβαλε τρικλοποδιά, ισχυριζόμενος πως τον πάτησα. Του είπα να μην τολμήσει να με ξανακουμπήσει. Εκείνος μου πρότεινε να βγούμε έξω για να "λογαριαστούμε".

Δεν πίστευα ποτέ ότι θα με χτυπούσε. Όμως μόλις περάσαμε το κατώφλι της πόρτας, ένιωσα δύο ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, που με έριξαν κάτω. Του είπα: "Τι κάνεις; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής".

Στη συνέχεια ενημέρωσα τους συναδέλφους μου και βγήκαμε όλοι έξω. Τότε ο Παππάς άρχισε να γίνεται απολογητικός, αφού προηγουμένως με είχε λούσει με διάφορα κοσμητικά σχόλια, ακόμα και για την εμφάνισή μου.

Το χτύπημα ήταν απολύτως αναίτιο. Δεν είχα καμία επαφή μαζί του τα τελευταία οκτώ χρόνια, από τότε που έφυγα από το αθλητικό ρεπορτάζ. Αργότερα μου έστειλε 2-3 μηνύματα απολογητικά, τα οποία στη συνέχεια έσβησε. Εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία και θα ξεκινήσω νομική διαδικασία και στην Ελλάδα.

Πρώτα απ’ όλα θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα, γιατί δεν θέλω ποτέ να με ξαναπλησιάσει. Αποδείχθηκε ότι είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό ούτε την οργή του».