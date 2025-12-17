ΠΑΣΟΚ για Νίκο Παππά: «Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του Ευρωβουλευτή»

Με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει «τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου».

Σημειώνει ότι «πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

Διαβάστε ακόμα: Μαρινάκης για Νίκο Παππά: «Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει»

Οι αναρτήσεις του Νίκου Παππά

Η ανάρτηση Νίκου Παππά | Instagram / @3pfamilia

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά | Instagram /@3pfamilia

Το χρονικό

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρισκόταν δημοσιογραφική αποστολή από την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, ο οποίος διεγράφη από το κόμμα μετά το συμβάν.

Διαβάστε ακόμα: Γεωργιάδης για Νίκο Παππά: «Γενναίο παλικάρι - Kρύβεται μή τυχόν και τον συλλάβουν»

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε γύρω στις 23:30 τοπική ώρα, όταν οι δημοσιογράφοι ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από τον χώρο. Κατά την αποχώρηση, υπήρξε ένταση μεταξύ του δημοσιογράφου και του ευρωβουλευτή, με τον πρώτο να αναφέρει ότι δέχθηκε τρικλοποδιά και στη συνέχεια λεκτική πρόκληση.

Όπως καταγγέλλεται, η ένταση κορυφώθηκε λίγο αργότερα, όταν ο δημοσιογράφος βρισκόταν κοντά στην έξοδο του καταστήματος, οπότε δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο.

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου

Μετά το περιστατικό, ο Νίκος Γιαννόπουλος ανάρτησε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά και ευχαριστώντας για τη στήριξη:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά.

Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω.

Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους».