Η πρώτη αντίδραση του Νίκου Παππά μετά από την καταγγελία του Νίκου Γιαννόπουλου και την διαγραφή του από την Ευρωομάδα, ήρθε με story στο instagram.

Ο πρώην Ευρωβουλευτής έγραψε:

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής, δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ.

Το αντίθετο.

Οπότε, δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν αναλύω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν.

Όμως ότι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση - πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάστασή του, να ήταν ο λόγος που "μετέφερε" γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Οι αναρτήσεις του Νίκου Παππά

Η ανάρτηση Νίκου Παππά | Instagram / @3pfamilia

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά | Instagram /@3pfamilia

Το χρονικό

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρισκόταν δημοσιογραφική αποστολή από την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, ο οποίος διεγράφη από το κόμμα μετά το συμβάν.

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε γύρω στις 23:30 τοπική ώρα, όταν οι δημοσιογράφοι ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από τον χώρο. Κατά την αποχώρηση, υπήρξε ένταση μεταξύ του δημοσιογράφου και του ευρωβουλευτή, με τον πρώτο να αναφέρει ότι δέχθηκε τρικλοποδιά και στη συνέχεια λεκτική πρόκληση.

Όπως καταγγέλλεται, η ένταση κορυφώθηκε λίγο αργότερα, όταν ο δημοσιογράφος βρισκόταν κοντά στην έξοδο του καταστήματος, οπότε δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο.

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου

Μετά το περιστατικό, ο Νίκος Γιαννόπουλος ανάρτησε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά και ευχαριστώντας για τη στήριξη:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά.

Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω.

Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους».