Ποτιστική βροχή έχει παρατηρηθεί στο Ιόνιο την Κυριακή (28/9), τα ακραία καιρικά φαινόμενα -ευτυχώς- μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους, παρά τα μηνύματα για «ετοιμότητα» από το 112 της Πολιτικής Προστασίας και το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο Καιρού της ΕΜΥ, σε σημείο οι πολίτες της δυτικής Ελλάδας αναρωτιούνται αν τα προγνωστικά μοντέλα και κατ΄επέκταση οι μετεωρολόγοι έπεσαν έξω.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έδωσε μία πρώτη εξήγηση λέγοντας πως «χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του Φθινοπώρου» και εξηγώντας ότι «ο λόγος που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα είναι ότι το σύστημα κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Σχεδόν 50 τόνους ποτιστικής βροχής... Στα ανοικτά του Ιονίου η διαταραχή!

Καλημέρα!

Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του Φθινοπώρου.

Ο λόγος που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα είναι ότι το σύστημα κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου.

Σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πέλοπόννησο.

Κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι απόψε το βράδυ γι αυτό δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Κολυδάς: «Τα ύψη βροχής θα είναι σημαντικά»

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει από την πλευρά του: «Μπορεί μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί γύρω στα 50-60mm βροχής, κατά κανόνα ποτιστικής- όμως έως αργά το βράδυ που οι καταιγίδες θα επεκταθούν ανατολικότερα, τα ύψη βροχής θα είναι σημαντικά. Ο δείκτης EFI σε τοπικό επίπεδο λαμβάνει πορτοκαλοκόκκινο χρώμα, γεγονός που μας οδηγεί σε εγρήγορση κυρίως σε περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας».

⚠️ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

✅ Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο προειδοποίησης σε έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων καιρικών φαινομένω από την ΕΜΥ. Μπορεί μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί γύρω στα 50-60mm βροχής , κατά κανόνα ποτιστικής- όμως έως αργά το βράδυ που οι καταιγίδες θα… pic.twitter.com/qu7FmPTfEc — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 28, 2025

Καλλιάνος: «Δεν φταίμε όλοι»

Αιχμηρός ο Γιάννης Καλλιάνος, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook: «Δεν φταίμε όλοι. Σε αυτήν τη λεγόμενη «τρομακτική κακοκαιρία» που μας παρουσίασαν από πολλές πλευρές, επέλεξα να μη συμμετάσχω στο πανηγύρι του τρόμου».

Αναλυτικά έγραψε:

Συγγνώμη συμπολίτες μου. Δεν φταίμε όλοι.

Καλημέρα σας και Καλή Κυριακή,

Σε αυτήν τη λεγόμενη «τρομακτική κακοκαιρία» που μας παρουσίασαν από πολλές πλευρές, επέλεξα να μη συμμετάσχω στο πανηγύρι του τρόμου. Δεν ανάρτησα προγνωστικά σχόλια στα social media. Έτσι και αλλιώς είχε ξεκινήσει εδώ και μέρες η "ενημέρωση". Περιορίστηκα αποκλειστικά στη δουλειά μου. Στην πρόγνωση καιρού για το MEGA. Εκεί, με ήπιο και νηφάλιο λόγο, εξήγησα ότι πρόκειται για μια φθινοπωρινή μεταβολή με τοπικές καταιγίδες στα Επτάνησα και στα Δυτική ηπειρωτικά αλλά και τοπικές βροχές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Προφανώς και μπορεί να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, όπως συμβαίνει στον Πύργο. Είχα ενημερώσει εξάλλου για τη Δυτική Πελοπόννησο και τον Πύργο συγκεκριμένα. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Τίποτα παραπάνω.

Είπα ξεκάθαρα ότι μπαίνουμε Οκτώβρη και ότι η παρουσίαση των πρώτων βροχών ως απειλή για τον πληθυσμό είναι ανεύθυνη. Και πράγματι η Δυτική Ελλάδα είχε από το πρωί πολύ πολύ άστατο καιρό με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στην Δυτική Πελοπόννησο. Έβρεξε και στα Επτάνησα και θα συνεχίσει να βρέχει τοπικά και αλλού.

Αυτό ήταν όλο. Ούτε εξωπραγματικό. Ούτε ακραίο. Ούτε συγκλονιστικό. Έχει ξανασυμβεί. Μια τυπική κακοκαιρία είναι από τα Δυτικά που κάθε φθινόπωρο και χειμώνα εμφανίζεται πραγματικά δεκάδες φορές. Παρ’ όλα αυτά, ο κόσμος για άλλη μια φορά πανικοβλήθηκε. Όχι επειδή ο καιρός ήταν ακραίος, αλλά επειδή κάποιοι φρόντισαν να τον παρουσιάσουν έτσι.

Και τώρα ξεκινούν οι δικαιολογίες από τους "ειδήμονες". Θα παρουσιάσουν τους λόγους για τους οποίους δεν έβρεξε τόσο ή θα εμφανίσουν στοιχεία κάποιων σταθμών στην Ηλεία που σημειώθηκαν 73 χιλιοστά. Θα εμφανιστούν φωτογραφίες από κάποιο χωριό, επίσης στην Ηλεία, με ένα παγκάκι πεσμένο δίπλα σε φουσκωμένο ρυάκι. Θα παρουσιαστούν εικόνες κεραυνών στο Ιόνιο ως «εντυπωσιακά ακραίες». Θα αναρτηθούν φωτογραφίες από μια ξεριζωμένη τριανταφυλλιά ή από μια σκεπή εγκαταλελειμμένου σπιτιού 150 ετών η καμινάδα της οποίας υποχώρησε. Μπορεί να δούμε και υδροστρόβιλους στα 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ζαχάρως, στο Ιόνιο. Και όλα αυτά θα ντυθούν με τίτλους περί τρομακτικών συνεπειών στις καλλιέργειες, στα νοικοκυριά και στην ίδια την οικονομία.

Η «συγκλονιστική κακοκαιρία» που έταξαν για όλη τη Δυτική Ελλάδα δεν θα έρθει όπως παρουσιάστηκε. Κι όμως κανείς δεν θα ζητήσει συγγνώμη. Αντίθετα θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι έζησαν κάτι σκληρό και καταστροφικό. Θα ειρωνευτούν όσους δεν παρασύρθηκαν στη δραματοποίηση. Θα κρυφτούν προσωρινά και με την επόμενη μεταβολή θα αρχίσουν πάλι τα ίδια, χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς υπευθυνότητα. Τα ίδια ουρλιαχτά. Την ίδια κινδυνολογία. Το ίδιο παραμύθι.

Αποτέλεσμα είναι να συμπαρασύρονται ακόμα και εγκυρότατες σελίδες, μετεωρολόγοι, μέσα ενημέρωσης, ακόμη και κρατικοί φορείς και Υπουργεία. Να μπαίνουν σε κατάσταση συναγερμού για μια απλή φθινοπωρινή βροχή. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει τέλος. Θα συνεχιστεί. Και στο τέλος ο πολίτης θα έχει κουραστεί, αν δεν έχει ήδη. Θα έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Και όταν όντως έρθει κάτι σοβαρό, κανείς δεν θα είναι προετοιμασμένος.

Και μην πει κάποιος ότι «οι πολίτες δεν κατάλαβαν καλά». Δεν είναι έτσι. Μια χαρά κατάλαβαν ότι τους δώσανε σερβιρισμένο να καταλάβουν.

Απλώς, πουλάει ο τρόμος και κάποιοι τον εμπορεύονται. Χρόνια τώρα.

Υπάρχουν δεκάδες νάρκισσοι που κρύβονται πίσω από τη μάσκα της επιστήμης και εμφανίζονται ως αυθεντίες της «ορθής ενημέρωσης». Στην πραγματικότητα κάνουν ό,τι μπορούν για να ακουστεί το όνομά τους. Για να γραφτούν με μεγάλα γράμματα στις σελίδες του διαδικτύου.

Και κάθε φορά ο λογαριασμός έρχεται. Για τις ίδιες τις σελίδες. Για τους ίδιους. Για τα μέσα που παρασύρονται και δυστυχώς... για τους πολίτες.

Και τι μένει στο τέλος ; Πολίτες που λένε «πάλι κουβά οι μετεωρολόγοι». Ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του. Όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Οι υπεύθυνοι μαζί με τους θορυβώδεις. Οι έγκριτοι επαγγελματίες μαζί με τους ανεύθυνους.

Προσωπικά έχω αρχίσει να πλήττω. Είναι το ίδιο έργο ξανά και ξανά. Η μέρα της Μαρμότας. Η επιστήμη της Μετεωρολογίας εξευτελίζεται. Αναρωτιέμαι πόσο ακόμη θα αντέξει. Και κανείς δεν κάνει τίποτα. Οι περισσότεροι βολεύονται και οι λιγότεροι προσπαθούν. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες.

Αυτό που ξέρω είναι ότι εδώ έχει γίνει κανονικότητα.

Και στο τέλος τι θα μείνει ; Κάποιες σελίδες θα βγάλουν και τίτλους για δήθεν διαφωνίες. «Σκοτώνονται οι μετεωρολόγοι». «Καλλιάνος εναντίον μετεωρολόγων», «Μαλλιά - κουβάρια οι Μετεωρολόγοι - Δείτε γιατί», Όλα για τα κλικ.

Κλικ, κλικ, κλικ...

Την Πέμπτη θα ξαναέρθει κακοκαιρία. Ετοιμαστείτε για τίτλους όπως :

- Συναγερμός από βροντές

- Σε κατάσταση "πολέμου" η χώρα λόγω των καταιγίδων

- Πανελλαδικό σφυροκόπημα

- Πνιγμός στο ίσιωμα

Και θα παρουσιάζονται χάρτες με αναλύσεις επί αναλύσεων και έκτακτα και τρόμος και φόβος και κολαστήρια. Όλοι στο πόδι.

Και κάποιοι θα προσπαθήσουν να ηρεμήσουν την κατάσταση. όσο μπορούν, διότι η "είδηση" θα έχει ταξιδέψει στα πέρατα του διαδικτύου...

Πλήττω...

Συγγνώμη συμπολίτες μου. Δεν φταίμε όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που μάχονται για την ορθή ενημέρωση του καιρού. Είναι αυτοί που κρατάνε σταθερά το τιμόνι.

Νέο Έκτακτο από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική Πελοπόννησο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-09-2025), στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσειτις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία

κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Πού θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Μηνύματα από το 112

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025) στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας).

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Εν τω μεταξύ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, έχει προειδοποιήσει για επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 3 (Σημαντικό), ενώ από χτες το απόγευμα έχουν σταλεί μηνύματα του 112 στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου και της δυτικής Ελλάδας. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, προειδοποίησε για ραγδαία επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες ώρες. Όπως είπε το βαρομετρικό χαμηλό στο νότιο Ιόνιο, θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες βόρεια και ανατολικά από το κέντρο του. Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει στη θέση του για ένα 24ωρο, οπότε ο συνολικός όγκος του νερού θα είναι μεγάλος.

Για επικίνδυνη κακοκαιρία για τη δυτική Ελλάδα έχει προειδοποιήσει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με τον μετεωρολόγο του OPEN να τονίζει πως η κακοκαιρία θα προσπαθήσει σήμερα αλλά και τη Δευτέρα να μετατοπιστεί ανατολικότερα και νοτιότερα με σαφώς όμως μικρότερη ένταση.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του ανέφερε πως «επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Ξεκινούν τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα με διαδικασία ΟΝ-OFF. Το σύστημα παρουσιάζει εμμονή στις περιοχές αυτές γι΄ αυτό έχουμε σήμα ακόμα και για 100 τόνους νερό ανά στρέμμα».