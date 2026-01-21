Γιατί δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για την κακοκαιρία: Τα «κενά» στα συστήματα πρόβλεψης σύμφωνα με τον Κολυδά

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αττική ενόψει επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων. Η μέρα ήδη έχει εξελιχθεί με ισχυρές βροχοπτώσεις ενώ προς το απόγευμα αναμένονται ακόμα πιο ακραίες συνθήκες. Ο Θοδωρής Κολυδάς επεσήμανε ωστόσο «κενά» στα συστήματα πρόβλεψης κακοκαιρίας.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο μετεωρολόγος αναφέρει πως το κενό παρατηρείται στην ραδιοβόληση στην Αθήνα στις 00 UTC, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κακοκαιρία και οι μετεωρολόγοι να αναγκάζονται να βασιστούν μόνο στα προγνωστικά μοντέλα. Συνέπεια αυτού είναι να υπάρχουν αποκλείσεις μεταξύ των μοντέλων.

Διαβάστε επίσης: Προειδοποίηση για 6ωρο σφοδρής βροχόπτωσης στην Αττική: «Νερό 30-60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά αναφέρει: «Να ένα warning άλλου είδους. Παραθέτοντας τους παρακάνω χάρτες, αναδεικνύεται ένα κρίσιμο επιχειρησιακό κενό: η απουσία ραδιοβόλησης στην Αθήνα στις 00 UTC. Η έλλειψη αυτή δυσχεραίνει ουσιαστικά την ακριβή τοποθέτηση των διαταραχών (troughs) στο πεδίο των 500 hPa και μας αναγκάζει να βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στα προγνωστικά μοντέλα.

Όμως εδώ προκύπτει το πρόβλημα: υπάρχει απόκλιση μεταξύ των μοντέλων, και αυτή η απόκλιση μεταφέρεται τόσο στην εκτίμηση του υετού όσο και στον εντοπισμό των περιοχών κεραυνικής δραστηριότητας.

Όταν η δυναμική της ανώτερης τροπόσφαιρας δεν “δένεται” με πραγματική παρατήρηση, η αβεβαιότητα πολλαπλασιάζεται. Δεν είναι τυχαίο ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν —όπως συνέβη και πριν λίγες ημέρες— η ΕΜΥ εκτελούσε τρεις παρατηρήσεις ημερησίως, ακριβώς για να περιοριστεί αυτό το κενό.

Δεν μπορεί να απουσιάζει η Αθήνα από το πεδίο των παρατηρήσεων, τη στιγμή μάλιστα που προβλέπεται να δεχθεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Αυτό δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα· είναι ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης».