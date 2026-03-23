Γιατί η δίκη για τα Τέμπη θα συνεχιστεί μετά από δέκα ημέρες; Το χρονικό της έντασης τη Δευτέρα

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και ξεχειλισμένης οργής ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Ωστόσο, η πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας όχι μόνο επισκιάστηκε από τις σφοδρές αντιδράσεις για τις απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής, αλλά γέννησε και ένα μεγάλο ερωτηματικό: Γιατί, ενώ οι συγγενείς περίμεναν τόσο καιρό αυτή τη στιγμή, η δίκη θα συνεχιστεί μετά από δέκα ημέρες, την 1η Απριλίου;

Το παρασκήνιο της δεκαήμερης διακοπής

Η είδηση ότι η δίκη δεν θα συνεχιστεί άμεσα προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών και δικηγόρων, οι οποίοι έκαναν ανοιχτά λόγο για «φιάσκο». Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, οι συνεδριάσεις αναμενόταν να διεξάγονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Οι λόγοι που οδήγησαν στο «κενό» των επόμενων ημερών είναι δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία ζήτησε να μην απασχοληθούν οι δυνάμεις της στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας του δικαστηρίου την Τρίτη, καθώς οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούσαν την παρουσία τους αλλού (ενόψει και των εορτασμών της εθνικής επετείου). Καθώς και η 25η Μαρτίου καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των δικαστηρίων.

Αυτό το ντόμινο παραγόντων οδήγησε στο να οριστεί η επόμενη δικάσιμος για την Τετάρτη, 1η Απριλίου, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά για την οργάνωση μιας τόσο κρίσιμης διαδικασίας και αφήνοντας τους συγγενείς με την αίσθηση του εμπαιγμού.

«Στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες»: Οργή για την ακαταλληλότητα της αίθουσας

Το ζήτημα της αναβολής ήρθε να προστεθεί στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα που επικράτησε τη Δευτέρα στο ακροατήριο. Οι οικογένειες των 57 θυμάτων βρέθηκαν αντιμέτωπες με συνθήκες ασφυξίας, καταγγέλλοντας την πλήρη ακαταλληλότητα του χώρου.

Η απουσία μικροφωνικών εγκαταστάσεων και η αδυναμία της αίθουσας να χωρέσει τους συγγενείς, τους 170 τραυματίες, τους μάρτυρες και τους δικηγόρους, προκάλεσαν εκρήξεις αγανάκτησης.

«Είναι μια μέρα που θα θέλαμε να ξεχάσουμε όλοι οι συγγενείς. Για πολλοστή φορά, δεν μας σέβεται η Πολιτεία, δεν μας σέβεται το υπουργείο», δήλωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, απορώντας πώς δόθηκε έγκριση για τον συγκεκριμένο χώρο.

«Ήμασταν στοιβαγμένοι σαν παστές σαρδέλες», τόνισε χαρακτηριστικά, προτείνοντας μάλιστα τη μεταφορά της δίκης εκτός Θεσσαλίας, αν δεν μπορεί να βρεθεί κατάλληλη αίθουσα.

Την εικόνα επιβεβαίωσαν και άλλα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων. Η γραμματέας, Ελένη Βασάρα, μίλησε για «εμπαιγμό και κυβερνητική κοροϊδία» καθώς ο τεράστιος αριθμός των διαδίκων ήταν γνωστός εκ των προτέρων, ενώ ο Πάνος Ρούτσι περιέγραψε την απαράδεκτη κατάσταση λέγοντας πως ένιωθαν «σαν τα κοτόπουλα στριμωγμένοι».

Αλλεπάλληλες διακοπές από την Έδρα

Το εκρηκτικό αυτό κλίμα είχε άμεσο αντίκτυπο στη ροή της διαδικασίας. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου αναγκάστηκε να διακόψει τέσσερις φορές την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, καθώς οι διαμαρτυρίες του ακροατηρίου για τις άθλιες συνθήκες της αίθουσας ήταν σφοδρές και συνεχείς.

Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην 1η Απριλίου, με το ερώτημα αν θα έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η στοιχειώδης αξιοπρέπεια που απαιτεί μια δίκη τέτοιου εθνικού βάρους.