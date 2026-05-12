Γιατί κλείνει το Notos στη Σταδίου μετά από 25 χρόνια: Η ανακοίνωση για το αναγκαστικό «λουκέτο»

Το οριστικό κλείσιμο του πολυκαταστήματος Notos στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε ο όμιλος, γνωστοποιώντας παράλληλα την απόφαση και στους εργαζομένους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το κατάστημα θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου 2026.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά από περισσότερα από 25 χρόνια λειτουργίας στο ιστορικό κτήριο της περιοχής, το πολυκατάστημα θα κατεβάσει ρολά, καθώς οι ιδιοκτήτες του ακινήτου αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση, η οποία είχε λήξει ήδη από τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου, η εταιρεία καλείται να αποδώσει τον χώρο και να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Ο όμιλος χαρακτηρίζει το κτήριο «κοινωνικό τοπόσημο» για το κέντρο της πόλης και σημειώνει ότι υπήρξε έδρα του πολυκαταστήματος για πάνω από δύο δεκαετίες. Παράλληλα, κάνει λόγο για μια «αναγκαστική και δυσάρεστη εξέλιξη» για την οικογένεια της Notos, εκφράζοντας ευχαριστίες προς εργαζόμενους, προμηθευτές, συνεργάτες και καταναλωτές για τη μακροχρόνια στήριξη.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων, ώστε να διαμορφωθεί σχέδιο περιορισμού των συνεπειών από το κλείσιμο. Το επόμενο διάστημα, όπως αναφέρεται, η προτεραιότητα θα είναι η υποστήριξη του προσωπικού και η ομαλή ολοκλήρωση της λειτουργίας του καταστήματος της Αιόλου.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζεται ότι οι δραστηριότητες της Notos σε άλλες πόλεις, όπως ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη και η Καλαμάτα, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα notos.gr, συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.