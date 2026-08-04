Γιατί οι φωτιές σε Αττική και Βοιωτία θεωρούνται «Mega Fires»: «Η πρόληψή μας ήταν ελλιπής», εξηγεί ο Συνολάκης

Για τον λόγο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει το φαινόμενο «Mega Fire» αλλά και για το κατά πόσο η χώρα μας ήταν έτοιμη για ακόμα μια χρονιά να αντιμετωπίσει μιας τόσο μεγάλης κλίμακας καταστροφή με φόντο τις φωτιές στην Αττική και τη Βοιωτία, μίλησε ο Καθηγητής Κώστας Συνολάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών του Πολυτεχνείο Κρήτης εξήγησε ότι, με βάση τα δεδομένα από τις πυρκαγιές στην Αττική και την Βοιωτία, και τον απολογισμό των 130.000 καμένων στρεμμάτων, η φετινή μάχη συγκαταλέγεται στο φαινόμενο των Mega Fires.

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«Ναι, έχει τα χαρακτηριστικά, είναι Mega Fire με την έννοια ότι στην Ευρώπη χαρακτηρίζουμε σαν Mega Fires τις πυρκαγιές που καίνε πάνω από 100.000 στρέμματα και αυτή τη στιγμή, αυτή η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει 120 με 130.000 στρέμματα. Αυτό θα φανεί μόνο όταν ολοκληρωθεί. Ακόμα είναι ένα ενεργό μέτωπο», εξήγησε.

Συνολάκης: «Να μάθουμε ποιες πρακτικές έχουν δουλέψει στον Υμηττό»

Αναφορικά με τα μέτρα που είχε λάβει η χώρα και την φετινή χρονιά, ο Καθηγητής δήλωσε ότι η πρόληψη ήταν ελλιπής, επιεκντρώνοντας την προσοχή του σε αντιπυρικά έργα που είχαν πάρει το πράσινο φως αλλά φέρεται να μην ολοκληρώθηκαν.

«Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλιπής. Αυτό που θέλω να πω δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί όμως, είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν;

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Τι έγινε ακριβώς; Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών και ένα παράδειγμα στο να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Υμηττός.

Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Υμηττό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει μέχρι στιγμής. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα. Και πραγματικά αν πάτε υπάρχουν δρακόντεια μέτρα τα οποία προστατεύουν. Μπορούμε λοιπόν, να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Υμηττό; Ίσως όχι. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να μάθουμε ποιες πρακτικές έχουν δουλέψει στον Υμηττό».