Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα: Ποιος Άγιος γιορτάζει

Αυτή την ώρα, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πετούν πάνω από το Αττικό ουρανό, με αφορμή δοκιμές για τον εορτασμό τη σημερινής θρησκευτικής εορτής.

Η διέλευση του σχηματισμού των αεροσκαφών είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, περί τις 12:15 με 13:15, στην Αττική, κατά το ΑΜΠΕ.

Όπως ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η διέλευση εντάσσεται στο πλαίσιο δοκιμαστικών για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Γιορτή Αρχάγγελου Μιχαήλ: Πού θα σηκωθούν μαχητικά αεροσκάφη

Κατά τη διάρκεια του εορτασμού, από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις – δράσεις:

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Ανάπτυξη εκθεσιακού περιπτέρου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από 09:00 έως 21:00, που θα περιλαμβάνει:

Προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulator) αεροσκαφών F-16 και F-35

Συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR)

Stand ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Στατικά αεροπορικά εκθέματα

Συναυλία της Μουσικής της ΠΑ

Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Μετασταθμεύσεις αεροσκαφών για εμπλουτισμό των στατικών εκθέσεων των Μονάδων

Στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις στις Μονάδες

Εκδηλώσεις Αεραθλητικών Σωματείων και Αερομοντελισμού σε Αεροπορικές Βάσεις

Εκπαιδευτικές επισκέψεις από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε Μονάδες της ΠΑ

Φιλοξενία Μαθητών ακριτικών περιοχών στις εκδηλώσεις εορτασμού

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025

Εκδήλωση στην 112 Πτέρυγα Μάχης με θέμα την Κοινωνική Προσφορά της ΠΑ

Διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών άνωθεν μεγάλων πόλεων, ακριτικών πόλεων και νησιών, με ενδεικτικές διαδρομές ως εξής:

Βόρεια Ελλάδα (ώρα έναρξης περίπου 09:00):

Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Έδεσσα – Γιαννιτσά – Κιλκίς – Σέρρες – Δράμα – Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Θάσος – Καβάλα – Χαλκιδική – Λάρισα

Κεντρική Ελλάδα (ώρα έναρξης περίπου 09:00):

Δομοκός – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Γρεβενά – Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Φλώρινα – Έδεσσα – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλος

Νησιά Νοτιοανατολικού Αιγαίου & Κρήτης (ώρα έναρξης περίπου 09:00):

Ρέθυμνο – Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος – Κάρπαθος – Καστελόριζο – Ρόδος – Σύμη – Τήλος – Κως – Κάλυμνος – Λέρος – Πάτμος – Αμοργός – Σαντορίνη

Δυτική & Νότια Ελλάδα (ώρα έναρξης περίπου 12:00):

Κεφαλονιά – Ζάκυνθος – Πύργος – Ζαχάρω – Κυπαρισσία – Γαργαλιάνοι – Πύλος – Καλαμάτα – Οίτυλο – Κύθηρα – Ελαφόνησος – Μονεμβασιά – Σπάρτη – Τρίπολη – Ναύπλιο – Άργος – Κόρινθος – Ξυλόκαστρο – Λιβαδειά – Αταλάντη – Χαλκίδα

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

Πτήσεις Απόστρατων Αξιωματικών, εν ενεργεία Αξιωματικών ετέρων ειδικοτήτων και διαπιστευμένων στο ΥΠΕΘΑ δημοσιογράφων στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Πτήσεις Μαθητών Β΄ τάξης Λυκείου στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

09:00: Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

11:00: Επίσημος Εορτασμός – Δοξολογία στη ΣΙ, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

13:00 – 20:00 Open Day στη ΣΙ με τις ακόλουθες δράσεις:

13:00 – 18:00: Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσεων αεροσκαφών F-16 και F-35 καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR)

13:00 – 18:00: Έκθεση και διαγωνισμός φωτογραφίας από τους Συλλόγους “ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ”, “ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ”, “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΤΕΡΑ”

13:00 – 18:00: Έκθεση και εργαστήριο αερομοντελισμού από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

16:00: Προβολή ταινίας «Top Gun – Maverick», στο αμφιθέατρο της ΣΙ

14:00: Αγώνας Ποδοσφαίρου ΣΙ vs Παλαίμαχων ΑΕΚ (κ. Μανωλάς, κ. Γεωργαμλής, κ. Μπατίστα κα) με παρουσιαστή τον κ. Γιάννη Ζουγανέλη

15:00: Αγώνας Καλαθοσφαίρισης ΣΙ vs Παλαίμαχων Διεθνών Καλαθοσφαιριστών (κ. Διαμαντίδης, κ. Φιλίππου, κ. Παπαδόπουλος, κ. Ντικούδης κα) με παρουσιαστή τον κ. Γιάννη Ζουγανέλη

13:00 – 18:00: Παιδικές Αθλητικές Δραστηριότητες (Άλμα επί κοντώ, Άλμα εις μήκος χωρίς φορά, Laser run, Τοξοβολία, Golf, Δρόμος μετ’ εμποδίων, Άρση βαρών, Κωπηλασία, Softball) από διακεκριμένους Ολυμπιονίκες (κα. Σημαντήρη, κα. Ζαχαριάδου, κα. Καλτσά, κ. Γιακούποβιτς, κα. Χριστοφορίδη, κ. Σκιαθίτης, κα. Μπουζίου, κ. Θεμελής, κ. Ζαντιώτης Χατζούδας, κ. Παπάζογλου, κ. Πλατής, κα. Χαραλαμπίδου)

18:00: Επίδειξη με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone Show)

18:15: Συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών ερμηνευτών (κ. Σκουλάς, κα. Ασλανίδου, κα. Ίκαρη, κ. Ανδρεάτος κα) και της Μουσικής της ΠΑ

Food & Drink Spots (δωρεάν διάθεση)