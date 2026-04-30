«Γίνονται και φόνοι, με εμάς ασχολούνται»: 16χρονη με σουγιά απείλησε συμμάθητές της - Η στάση της μάνας

Το συστηματικό bullying και η συνεχιζόμενη ψυχολογική πίεση φαίνεται πως οδήγησαν ένα 16χρονο κορίτσι στην Αίγινα στα όριά του, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο σχολείο έχοντας πάνω της έναν σουγιά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, όταν η ανήλικη απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου. Μετά τη σύλληψή της, η 16χρονη «λύγισε» στους αστυνομικούς, αποκαλύπτοντας πως εδώ και 3 χρόνια δέχεται συστηματικό εκφοβισμό.

Η φράση της προς τις Αρχές αποτυπώνει την απελπισία της: «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, μόνο να σταματήσουν».

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι συζητήσεις με το σχολικό περιβάλλον και τους γονείς των άλλων μαθητών φαίνεται να έχουν πέσει στο κενό. Εξίσου αλγεινή εντύπωση, προκαλεί η στάση της μητέρας της 16χρονης.

«Ένα σουγιαδάκι είχε στην τσέπη της κλειστό - Δεν έκανε τίποτα»

Σε συνέντευξη στο «Live News», επιχείρησε να υποβαθμίσει πλήρως τόσο το χρόνιο bullying που υφίσταται το παιδί της, όσο και την επικίνδυνη τροπή που πήραν τα πράγματα με την οπλοφορία:

«Την πείραζαν. Εντάξει τώρα, δεν θα το συνεχίσουμε. Δεν ξέρω γιατί το πειράζουν, γιατί έτσι συμβαίνει με όλα τα παιδιά στο σχολείο. Το ένα πειράζει το άλλο. Την έχουν ενοχλήσει ξανά».

Σε ερώτηση για το μέγεθος της κακοποίησης, η ίδια προσέθεσε:

«Την πείραζαν, τώρα αν την έχουν χτυπήσει δεν ξέρω. Το συμβουλεύω να μην ασχοληθεί με τα παιδιά. Άμα την πειράζουν να το πει στον δάσκαλο».

Μάλιστα, αναφερόμενη στο γεγονός ότι το παιδί της κυκλοφορούσε οπλισμένο, η μητέρα δήλωσε εμφανώς ενοχλημένη από τη δημοσιότητα της υπόθεσης:

«Ένα σουγιαδάκι είχε στην τσέπη της κλειστό. Δεν έκανε τίποτα. Το μεγαλοποιήσανε. Εδώ πέρα γίνονται φόνοι, σκοτώνουνε, βιασμοί χίλια δυο, με εμάς ασχολούνται;».

Την ίδια στιγμή, συγγενικά πρόσωπα της ανήλικης φέρνουν στο φως συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το τοξικό και εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε η 16χρονη. Ο πατέρας της, ο οποίος έχει πλέον φύγει από τη ζωή, φέρεται να δημιουργούσε ακραίες καταστάσεις στο σπίτι. Συγγενής της καταγγέλλει:

«Μέσα σε προβλήματα μεγάλωσε. Αυτά που έχει δει το κοριτσάκι άμα τα είχανε δει άλλοι στη ζωή τους… Τι να πω τώρα; Το θέμα είναι άμα στη ζωή σου βλέπεις ας πούμε συνέχεια καυγάδες, ξύλο, το ένα το άλλο, πιστολιές εκεί πέρα να βγάζει ο πατέρας μόλις τα έπινε έβγαζε καραμπίνα».

Ακόμα και τα αυτονόητα, όπως η φοίτηση στο σχολείο, έπρεπε να επιβληθούν με εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση, λόγω αμέλειας των γονέων. Ο ίδιος συγγενής, μάλιστα, φτάνει στο σημείο να δικαιολογήσει την πράξη της 16χρονης ως μοναδική διέξοδο άμυνας:

«Στο σχολείο δεν το πήγαινε η μάνα του, ο πατέρας, δεν το πήγαιναν. Και πήγε η Αστυνομία σπίτι και πήρε το παιδί για να πάει σχολείο. Ένα φοβισμένο παιδάκι ήτανε. Για να αμυνθεί, για μένα καλά έκανε. Δεν υπήρχε και άλλος τρόπος».

Το σκηνικό τρόμου για τη 16χρονη φαίνεται πως ήταν έργο πολλών δραστών. Όπως επιβεβαιώνει η θεία της, η ομάδα των μαθητών που της έκανε bullying ήταν πολυμελής. Πλέον, το βάρος πέφτει στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στον εφιάλτη:

«Το μόνο που μπορώ να σας πω, ότι απλώς έκαναν bullying του παιδιού. Πολλά παιδιά μαζί. Τώρα θα πρέπει να κάνουν συνάντηση οι γονείς και με τον καθηγητή μήπως αλλάξει κάτι, αν μιλήσουν τα παιδιά τους, οι γονείς τους δεν ξέρω. Διαφορετικά θα επέμβει η εισαγγελέας μετά, αν δεν συμμορφωθούν τα παιδιά».