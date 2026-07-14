Γιώργος Λαγογιάννης: Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο γνωστός μουσικός της ελληνικής ροκ και blues σκηνής

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του γνωστού μουσικού Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών, ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Γιώργος Λαγογιάννης υπήρξε ένας από τους πιο καταξιωμένους κιμπορντίστες και τραγουδιστές της γενιάς του στην ελληνική ροκ και μπλουζ σκηνή με το όνομά του να έχει συνδεθεί με σημαντικά συγκροτήματα, όπως οι Blues Cargo, The Bet και WHY NOT.

Ακόμα ξεχώρισε ως μέλος των The Peppers Beatles Tribute Band, του σχήματος που έχει κρατήσει ζωντανή τη μουσική παρακαταθήκη των Beatles στη χώρα μας.

Το συγκρότημα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Λαγογιάννη μέσω Facebook με την παρακάτω ανάρτηση:

«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles -μας έμαθες τόσα πολλά...

Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου "αυτί", το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα.

Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου.

Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας, Γιώργο Λαγογιάννη, στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13.30.

Συγκίνηση προκαλεί και η ανάρτηση της ξαδέρφης του και γνωστής δημοσιογράφου, Μυρτώς Κάζη, η οποία τον αποχαιρέτησε, γράφοντας στη σελίδα της στο Facebook:

«Για ένα κορίτσι σαν κι εμένα που δεν είχα την τύχη σε αυτή τη ζωή να έχω αδέρφια, τα 4 μου πρώτα ξαδέρφια είναι ό,τι πιο κοντινό έχω σε οικογένεια.

Το να χάνω τον ξαδερφούλη μου, τον Γιώργο μας, στα 48 του είναι μια πληγή στην καρδιά μας που ο χρόνος θα δείξει πώς θα κλείσει.

Αυτός δεν είναι ένας επικήδειος για τον Γιώργο γιατί ξέρω ότι δεν θα του άρεσε καθόλου. Είναι απλώς ένας ειλικρινής φόρος τιμής για έναν άνθρωπο με καλοσύνη μωρού παιδιού.

Ο Γιώργος, ξέρετε, όσο ταλέντο στη μουσική δεν είχε όλη η οικογένεια, το πήρε όλο πάνω του. Καλλιτέχνης από κούνια, καλλιτέχνης στην ψυχή και τη ζωή, ένας άνθρωπος που δεν πείραξε ποτέ ούτε ένα μυρμήγκι.

Θα ήθελα πολύ να πιστεύω στον Θεό, να μπορώ να πιστέψω ότι για κάποιον -δικό του σαδιστικό λόγο- τον πήρε κοντά του, θα ήθελα να πιστεύω ότι ταξιδεύει στο φως, αλλά δυστυχώς δεν πιστεύω τίποτα από αυτά.

Πιστεύω όμως, ότι η ενέργεια του Γιώργου μας, θα είναι εδώ μέσα από τις μουσικές του και την ανθρώπινη παρακαταθήκη που άφησε. Ένας άνθρωπος γλυκός, ταπεινός, τόσο ταλαντούχος και τόσο μοναδικός. Γιωργάκη μου, χαίρομαι που δεν ταλαιπωρήθηκες άλλο. Η ζωή είναι δυστυχώς πολύ πολύ άδικη».