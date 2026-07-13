Τζίμα κατά Δημάρχου για τη δολοφονία του 20χρονου: «Πρέπει να γίνεται Κωσταλέξι όταν έχει κάποιος αυτισμό;»

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την τραγική κατάληξη του 20χρονου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά στο Άργος.

Ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η επίσημη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους δύο αστυνομικούς στο βαρύτατο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, οι αντιδράσεις για τους χειρισμούς και τις δημόσιες τοποθετήσεις γύρω από την υπόθεση κορυφώνονται.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το ξέσπασμα της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας Ράνιας Τζίμα κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, με αφορμή το δελτίο τύπου και τη στάση του δημάρχου της περιοχής.

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Η γνωστή δημοσιογράφος, εμφανώς φορτισμένη και αγανακτισμένη από την προσέγγιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μάσησε τα λόγια της. Σχολιάζοντας τις επίσημες αναφορές για το συμβάν, εξαπέλυσε δριμύ «κατηγορώ»:

«Ασχολιαστός ο δήμαρχος. Δηλαδή, δεν κατάλαβα ακριβώς, ποια είναι η πρόταση, ότι όταν υπάρχει ένα παιδί με αυτισμό στο σπίτι πρέπει να γίνεται Κωσταλέξι;

Τι ακριβώς; Μην τυχόν και πέσει πάνω σε αστυνομικούς, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να ακινητοποιήσουν έναν άνθρωπο και βρεθεί νεκρός;»