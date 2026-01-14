Mετά από 2,5 μήνες και 5 διακοπές αρχίζει τελικά η δίκη των 147 κατηγορούμενων της εγκληματικής οργάνωσης που ευθύνεται για αιματηρά επεισόδια, που κατέληξαν στον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με την νέα ημερομηνία να ορίζεται για τις 21 Ιανουαρίου.

Οι δικηγόροι ζήτησαν νέα διακοπή, ώστε την Παρασκευή που θα συγκροτηθεί σε σώμα ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας να ληφθεί απόφαση, ώστε να ανασταλεί η αποχή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Αθήνας.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν δηλώσει ότι απέχουν καθολικά από τη συγκεκριμένη δίκη, εκφράζοντας τις ενστάσεις τους στο να διεξαχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Όσον αφορά τους γονείς του αστυνομικού, αισθάνονται δικαιωμένοι και αναμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία.

«2,5 μήνες μετά το καταλάβανε. Αλλά νομίζω πως έπιασαν τόπο τα λόγια μου. Τους είπα όλες οι πλευρές έχουν δίκιο αλλά μην ξεχνάνε το δικό μου δίκιο», είπε ο πατέρας του θύματος σε δηλώσεις του.