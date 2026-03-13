Γιώργος Μαρίνος: Το τελευταίο «αντίο» στη Βούλα - Τα ιδιαίτερα μηνύματα από Παγιατάκη και Μπαλανίκα

Στο Κοιμητήριο Βούλας συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι ήταν το στερνό «αντίο» στον ηθοποιό και σόουμαν Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη 10/3 σε ηλικία 87 ετών. Τα τελευταία αρκετά χρόνια είχε παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Με ιδιαίτερα μηνύματα στα στεφάνια που απέστειλαν τον αποχαιρέτησαν γυναίκες που αγάπησε πολύ όπως η Κατιάνα Μπαλανίκα και η Βίκυ Παγιατάκη.

«Αν πιστέψουμε στον Πυθαγόρα θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι», έγραψε η Βίκυ Παγιατάκη η οποία εξήγησε ότι ο πρώτος της δάσκαλος ήταν πυθαγόρειος και πως «ο Γιώργος Μαρίνος πίστευε ότι υπάρχει και μια άλλη ζωή και ότι οι άνθρωποι που έχουν συναντηθεί, αφήνουν κάποιο χρέος και μπορεί να ξανασυναντηθούν και να τα πουν, να τα ξεκαθαρίσουν. Πάντα θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν τελειώνουν όλα εδώ».

«Φεύγεις και παίρνεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Καλό ταξίδι στο φως. Κατερίνα», έγραψε η Κατιάνα Μπαλανίκα αποχαιρετώντας τον.

Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων ο Όμιλος ΑΝΤ1, η οικογένεια του Θοδωρή Κυριακού, ο Νικήτας Κακλαμάνης, η οικογένεια του Μάνου Χατζιδάκι και η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην οποία φιλοξενούνταν ο Γιώργος Μαρίνος τα τελευταία χρόνια.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του, ο Θανάσης Αλευράς, η Νταίζη Σεμπεκοπούλου και ο Παντελής Καναράκης έδωσαν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία τιμώντας τη μνήμη του.

«Ήρθαμε εδώ για το τελευταίο "αντίο" στον Γιώργο Μαρίνο. Για να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό που μας άφησε και μας σπούδασε μέσα σε αυτή την τέχνη που ανακάλυπτε ο ίδιος για τον εαυτό του. Στην Ελλάδα μπορείς εύκολα να γίνεις αντίγραφο. Πόσοι μιμήθηκαν τον Βοσκόπουλο και έγιναν ονόματα, πόσοι μιμήθηκαν τον Πάριο και έγιναν ονόματα.

Όμως το αυθεντικό πράγμα δεν μπορεί να το μιμηθεί κανείς. Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μοναδικός. Μια Βλαχοπούλου θα υπάρχει για πάντα, ένας Μαρίνος θα υπάρχει για πάντα.

Η ψυχή του να πάει στο φως, εκεί που ήταν και να βρει όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, τους αγάπησε, τους σατίρισε. Την Αλίκη, τη Λαμπέτη, τον Χορν, τη Δούκισσα, τη μητέρα του που λάτρευε. Όλοι εκεί τον περιμένει για να κάνει μια επουράνια Μέδουσα», ανέφερε ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου.

Το τελευταίο χειροκρότημα στον μεγάλο Γιώργο Μαρίνο