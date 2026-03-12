Γιώργος Μαρίνος: Την Παρασκευή η κηδεία του στο Κοιμητήριο Βούλας

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 12:00 στο κοιμητήριο Βούλας θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου σύμφωνα με τις τηλεοπτικές εκπομπές «Το Πρωινό» και Buongiorno. Ο σόουμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών την περασμένη Τρίτη. Τα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που επιδεινώθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Σε δήλωσή της στην εκπομπή Happy Day η διευθύντρια του γηροκομείου στο οποίο βρισκόταν για μεγάλο διάστημα ο Γιώργος Μαρίνος ανέφερε:

«Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσαμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορονοϊού.

Διαβάστε ακόμα: Λύγισε η Βίκυ Παγιατάκη: «Όταν ο Γιώργος Μαρίνος μου έκανε πρόταση γάμου, ήμουν ερωτευμένη με άλλον»

Όσο βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, τραγουδούσε για τους τρόφιμους. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από τον κ. Θωμάκο και τη σύζυγό του, τον περιποιούνταν και τον πήγαιναν βόλτες. Ήταν 87 χρονών… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν είσαι, όπως ήσουν στα 20. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε. Περάσαμε καλά. Τραγουδούσε καθημερινά. Είχαμε ένα πάρτι καθημερινά» κατέληξε η διευθύντρια του γηροκομείου.