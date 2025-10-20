Γιώργος Μαζωνάκης: Ο νέος δικηγόρος που αναλαμβάνει τον τραγουδιστή

Μετά την αποχώρηση του προηγούμενου δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύφθηκε ποιος θα είναι ο νέος συνήγορος που θα εκπροσωπεί νομικά τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα «Πρωινό», ο Χαράλαμπος Λυκούδης, είναι ο νέος δικηγόρος που θα αναλάβει την υπόθεση του τραγουδιστή.

Πριν λίγες ημέρες με ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Μερκουλίδης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη λόγω «δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Στην εκπομπή μάλιστα αναφέρθηκε ο πιθανός λόγος της παραίτησής του που συνδέεται με την αποχώρηση του δημοφιλούς καλλιτέχνη από τα νυχτερινά μαγαζιά του επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου.

«Εγκαταλείποντας το στρατόπεδο της νύχτας του επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου, του οποίου είναι δικηγόρος ο κ. Μερκουλίδης, πάει σε ένα άλλο στρατόπεδο, αυτό του κ. Ματσίκα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα εμφανίζεται σε νυχτερινό μαγαζί του Κώστα Ματσίκα από τον Νοέμβριο μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή και τον ΑΡΟΝ.