Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του «για λόγους ηθικής»

Την παραίτησή του από την υπόθεση του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ανακοίνωσε επίσημα ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης λόγω «δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Ο κ. Μερκουλίδης μέσα από ανάρτηση του στα social media ανακοίνωσε πως δεν θα αναλαμβάνει από εδώ και στο εξής να εκπροσωπεί νομικά τον γνωστό τραγουδιστή, ενώ ευχήθηκε στον ίδιο τα καλύτερα για την ζωή και την καριέρα του.

Παρακάτω η αναλυτική ανακοίνωση του δικηγόρου του γνωστού τραγουδιστή:

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη, γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

Τονίζεται ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».