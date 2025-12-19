Γιώργος Μαζωνάκης: Προχωρά σε μηνύσεις - Απαντά με εξώδικο ο επιχειρηματίας που κατηγορεί για εκβιασμό

Για οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού έκανε λόγο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη σε βάρος του εντολέα του, σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες (18/12) το δικηγορικό του γραφείο.

Μια μέρα μετά και τη μήνυση που κατέθεσε ο 21χρονος τραγουδιστής Stef κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha το πρωί της Παρασκευής, ανέφερε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα κατατεθούν μηνύσεις κατά του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου και κατά ενός γνωστού επιχειρηματία, καθώς και δύο συγγενικών προσώπων του επιχειρηματία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο 21χρονος «θα μηνυθεί για συνέργεια στην εκβίαση, γιατί είναι όργανο της εκβίασης και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση» και μήνυση κατά του επιχειρηματία για τον οποίο έχει προσφύγει στο Τμήμα Εκβιαστών διευκρινίζοντας: «του επιχειρηματία και δύο συγγενικών του προσώπων που με μηνύματα γραπτά έχουν επιδείξει απειλητική συμπεριφορά».

Ως προς την καταγγελία ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης επισήμανε επανειλημμένως στα κανάλια πως η καταγγελία προς τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν περιγράφει κάποια πράξη βίας ή απειλή, αλλά μια πρόταση ενός ενήλικα προς άλλο ενήλικα να συνευρεθούν σεξουαλικά. «Αν δεχτούμε ότι είναι αληθείς η καταγγελία και προσελήφθη και εργάστηκε και ολοκλήρωσε τη συνεργασία», ανέφερε ο δικηγόρος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημειώνοντας μάλιστα ότι ο τραγουδιστής ερχόταν σε επαφή με τον μαέστρο για να ενταχθεί και στο σχήμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη που ξεκίνησε χθες.

«Του ζητούνται χρήματα που δεν οφείλει»

«Του ζητούνται χρήματα που δεν οφείλει. Όταν ζητούνται χρήματα που δεν οφείλει είναι ο ορισμός της εκβίασης», εξήγησε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη Χαράλαμπος Λυκούδης ως προς τις κατηγορίες για εκβίαση.

Το εξώδικο του επιχειρηματία κατά του Γιώργου Μαζωνάκη

Εξώδικο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη απέστειλε ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρο στο οποίο εργαζόταν την περασμένη σεζόν, το οποίο υπογράφουν και τα συγγενικά του πρόσωπα. Πρόκειται για τα τρία άτομα στα οποία αναφέρθηκε ο γνωστός τραγουδιστής όταν κατέφυγε στο Τμήμα Εκβιαστών προ μερικών ημερών.

Στο εξώδικο δηλώνουν ρητά ότι ουδέποτε προχώρησαν σε εκβιαστικές ενέργειες και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους, προαναγγέλλοντας επόμενες κινήσεις στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ζητούν από τον Γιώργο Μαζωνάκη να προβεί σε δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής τους υπόληψης, αντίστοιχης με τη δημοσιότητα που έλαβαν οι καταγγελίες εις βάρος τους, την ανάκληση κάθε ψευδούς, δυσφημιστικής και συκοφαντικής αναφοράς ή καταγγελίας σε βάρος τους, είτε ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής είτε δημοσίως, καθώς και επιστροφή των οφειλομένων.