Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του - Τον επισκέφθηκε και σήμερα ο πρωθυπουργός

Σταθερή αλλά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται για τρίτο 24ωρο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Σύμφωνα με τoν ΑΝΤ1, η σταθεροποίηση της κατάστασής του αξιολογείται ως συγκρατημένα θετικό στοιχείο.

Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 έως 15 ημερών προκειμένου να υπάρξει πιο σαφής εικόνα για την εξέλιξη της υγείας του.

Ο γιατρός που τον χειρούργησε, Ευτύχιος Αρχοντάκης, δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, τονίζοντας πως οι επόμενες δύο εβδομάδες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες. Όπως ανέφερε, βασικός στόχος της επέμβασης ήταν ο αποκλεισμός του ανευρύσματος, κάτι που επιτεύχθηκε με επιτυχία.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, το επόμενο διάστημα θα κριθεί από το πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του ασθενούς στην αιμορραγία, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σταθεροποίηση, η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει σοβαρή.

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο κατά τις 11:30, παρέμεινε για μιάμιση ώρα, και κατά τη μια το μεσημέρι αποχώρησε.

