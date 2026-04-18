Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η υπόθεση με το πτυχίο του και την πρόσληψή του ως επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας το 2007.

Νωρίτερα, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε επισημάνει δημόσια ότι θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό με την αποχώρησή του.

Διαβάστε ακόμα: Μπακογιάννη: «Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και το κόμμα του»

Στη δήλωσή του, ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι πορεύτηκε στην προσωπική και πολιτική του διαδρομή με εντιμότητα και αξιοπρέπεια, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει την οικογένειά του. Όπως ανέφερε, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με συνέπεια, δίνοντας πολιτικούς αγώνες στο πλευρό της Νέας Δημοκρατίας και παραμένοντας πιστός στις αρχές του.

Αναφέρθηκε επίσης στην εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι πολίτες της Καβάλας, εκλέγοντάς τον δύο φορές βουλευτή, καθώς και στη συνεργασία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο κατά την περίοδο της αντιπολίτευσης όσο και στη διάρκεια της διακυβέρνησης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι από την αρχή της πολιτικής του πορείας επέλεξε τη διαφάνεια, υπενθυμίζοντας πως είχε δημοσιοποιήσει το «πόθεν έσχες» του ήδη από το 2019. Παράλληλα, έκανε λόγο για επιθέσεις από την αντιπολίτευση, τις οποίες χαρακτήρισε τοξικές και συκοφαντικές, επισημαίνοντας ότι αφορούν γεγονός που συνέβη πριν από περίπου 20 χρόνια.

Ωστόσο, όπως τόνισε, με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της κυβέρνησης και του υπουργείου, αποφάσισε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του.

Κλείνοντας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη, καθώς και προς όσους τον στήριξαν στην πολιτική του διαδρομή, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει σταθερός στις αρχές που υπηρετεί.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Λαζαρίδη αναφέρει τα εξής:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.



Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».

