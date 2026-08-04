Γιώργος Οικονόμου: Ο αυτοδιοικητικός που υπόσχεται… διαφάνεια με καταγγελίες και όχι με πράξεις

Ο Γιώργος Οικονόμου έχει επιλέξει να δόσει σαφή κατεύθυνση στην πολιτική του παρουσία, κινούμενος πάντα με άξονα την διαφάνεια, καταγγέλοντας με την πρώτη ευκαιρία πρακτικές που όπως υποστηρίζει, στερούνται λογοδοσίας και αφήνουν σκιές αναφορικά με την λειτουργία του Δήμου.

Σύμφωνα με το dimarxos.gr, τέτοια είναι και η περίπτωση της 12ετούς παράτασης που δόθηκε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής της Αγίας Παρασκευής στη σύμβαση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για τη τοποθέτηση και τη συντήρηση στεγάστρων και σύγχρονων μέσων προβολής μηνυμάτων και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης. Η παράταση αυτή δόθηκε καθ’ όλα νόμιμα από τη διοίκηση Μυλωνάκη έπειτα από αίτημα που υπέβαλε ο ίδιος ο εκμισθωτής, βάσει της σχετικής ΚΥΑ (7404/07.02.2025).

Η σύντομη αναφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση γίνεται καθώς ο κ. Οικονόμου αντί να βλέπει τα οφέλη που έχει για την πόλη του η επέκταση της συγκεκριμένης συμφωνίας μένει σε σκοτεινά παιχνίδια σκοπιμότητας και στον μικροπολιτικό του κόσμο.

Οικονόμου: Λέει «ναι» στις καταγγελίες – Αγνοείται ο όρος «δέσμευση»

Μιλώντας για την τακτική που εφαρμόζει ο Γιώργος Οικονόμου, έχοντας ως μόνο στόχο να πλήξει τη διοίκηση Μυλωνάκη, πρόκειται για μια ρητορική του παρελθόντος που ασφαλώς θα έβρισκε ευήκοα ώτα σε μια κοινωνία που πάντα θα απαιτεί καθαρούς κανόνες και απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Ωστόσο, η πολιτική αξιοπιστία δεν εξαντλείται στην καταγγελία. Αντίθετα, αρχίζει τη στιγμή που κάποιος καλείται να αποδείξει ότι ο ίδιος θα πράξει διαφορετικά όταν βρεθεί στη θέση της εξουσίας.

Οι δημότες έχουν κάθε λόγο να είναι επιφυλακτικοί. Η πολιτική ιστορία είναι γεμάτη από πρόσωπα που ως αντιπολίτευση ύψωναν τη σημαία της διαφάνειας και της ηθικής, μόνο για να την υποστείλουν όταν απέκτησαν οι ίδιοι τη δυνατότητα να ασκήσουν εξουσία. Οι εύκολες καταγγελίες μετατράπηκαν σε δύσκολες σιωπές και οι αυστηρές κρίσεις προς τους άλλους σε γενναιόδωρες δικαιολογίες για τις δικές τους επιλογές.

Γι’ αυτό και ο Γιώργος Οικονόμου οφείλει κάτι περισσότερο από βαρύγδουπες δηλώσεις. Οφείλει να καταθέσει δημόσια συγκεκριμένες και αδιαπραγμάτευτες δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις, όπως εκείνες που κάνει απέναντι στους συνδημότες του ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννης Μυλωνάκης, και σε περίπτωση μη υλοποίησής τους φέρουν και το ανάλογο τίμημα.

Και τα ερωτήματα που γεννούνται προς τον αγαπητό αλλά άκρως αφερέγγυο Γιώργο Οικονόμου είναι πολλά… Θα δημοσιοποιούνται όλες οι αναθέσεις; Θα εφαρμόζονται διαδικασίες που θα αποκλείουν κάθε υπόνοια ευνοιοκρατίας; Θα υπάρχει πλήρης λογοδοσία για κάθε ευρώ που δαπανάται; Ή μήπως οι σημερινές εξαγγελίες θα ξεχαστούν μόλις έρθει η ώρα της διοίκησης;

Η διαφάνεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι στάση ζωής και καθημερινή πρακτική. Και αυτή δεν αποδεικνύεται στα μικρόφωνα ούτε στις ανακοινώσεις. Αποδεικνύεται όταν η εξουσία βρίσκεται στα χέρια σου.

Μέχρι τότε, οι δημότες δικαιούνται να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη κάθε μεγαλόστομη διακήρυξη. Γιατί η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι οι πιο αυστηροί τιμητές της εξουσίας δεν είναι πάντοτε και οι πιο συνεπείς διαχειριστές της. Και η πολιτική συνέπεια κρίνεται όχι από όσα λες όταν είσαι απέναντι από την εξουσία, αλλά από όσα πράττεις όταν κάθεσαι στην καρέκλα της.

Τα παραδείγματα πολλά και κανείς δεν πρέπει να τα ξεχνά…