Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε και ο πατέρας του καμεραμάν του ΑΝΤ1 που είχε χάσει πρόσφατα τη ζωή του

Διπλή τραγωδία ζει η οικογένεια του Γιώργου Παυλάκη, του κάμεραμαν του ΑΝΤ1 που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο. Σήμερα, Παρασκευή (26/09), «έσβησε» και ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης, σε ηλικία 77 ετών.

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παυλάκη σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή για λογαριασμό του ΑΝΤ1, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του γιου του, την περασμένη Κυριακή, ο Θανάσης Παυλάκης υπέστη εγκεφαλικό και εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Παρότι αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα υγείας, φαίνεται πως ο πρόωρος χαμός του γιου του ήταν ένα πλήγμα από το οποίο δεν κατάφερε να ανακάμψει.

Σήμερα το πρωί, η οικογένεια ήρθε αντιμέτωπη με ακόμη μία απώλεια, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.