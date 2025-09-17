Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του ANT1

Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Παυλάκη, καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Τετάρτης (17/09), σε ηλικία μόλις 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε αποστολή για ρεπορτάζ στη Φωκίδα.

Ο Γιώργος Παυλάκης συνόδευε τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή, καλύπτοντας το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη νερού στο φράγμα του Μόρνου.

Οι δύο συνεργάτες κινούνταν προς το Λιδορίκι, σε ξεχωριστά οχήματα, όταν ο Παυλάκης έκανε νόημα ότι δεν αισθανόταν καλά. Αμέσως σταμάτησαν και ο δημοσιογράφος επικοινώνησε με γιατρό για οδηγίες.

Ο καμεραμάν, ο οποίος είχε σακχαρώδη διαβήτη, απάντησε καταφατικά όταν ρωτήθηκε σχετικά και του δόθηκαν δύο καραμέλες, οι οποίες φάνηκαν να τον βοηθούν προσωρινά.

Στη συνέχεια, οι δύο τους συνέχισαν την πορεία τους προς το Κέντρο Υγείας Λιδορικίου, με τον Παυλάκη να οδηγεί το όχημά του κανονικά. Όταν έφτασε στον προαύλιο χώρο και μόλις πάρκαρε, υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Γιατροί και προσωπικό του Κέντρου Υγείας έσπευσαν να βοηθήσουν και τον μετέφεραν αμέσως στο εσωτερικό, όπου τρεις γιατροί επιχείρησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί 45 λεπτά, δίχως δυστυχώς αποτέλεσμα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα.

Ο Γιώργος Παυλάκης ήταν πατέρας δύο παιδιών και ιδιαίτερα αγαπητός στον δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό χώρο, με μακρά και ουσιαστική παρουσία στον ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό όχι μόνο στους συναδέλφους του, αλλά και σε όσους τον γνώριζαν προσωπικά για τον επαγγελματισμό, την ηρεμία και το ήθος του.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ11

«Ένας από τους καλύτερους εικονολήπτες του σταθμού, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους δημοσιογράφους του ΑΝΤ1, σε γεγονότα που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Γιώργος Παυλάκης, ένας από τους πιο αγαπητούς συνεργάτες, έφυγε το μεσημέρι από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ, στη λίμνη του Μόρνου, με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε ήσυχα, υπηρετώντας την μεγάλη του αγάπη. Μάχιμος πάντα, σύντροφος και συνοδοιπόρος πολεμικός ανταποκριτής, ακούραστος μάρτυρας της ιστορίας σε φυσικές καταστροφές, μαζικές κινητοποιήσεις και επικίνδυνες αποστολές, πάντα για να καταγράφει, να αποκαλύπτει, να προάγει την αλήθεια.

Το τελευταίο του ρεπορτάζ έμελλε να αφορά την λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου. Από τα χαράματα βρέθηκε στις επάλξεις και μέσα σε λίγες ώρες έστελνε στον ΑΝΤ1 ένα συγκλονιστικό αποκλειστικό ρεπορτάζ σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Φλαμή.

Την ώρα της ηρεμίας, επέλεξε να τον προδώσει η καδιά του. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο υγείας στο Λιδωρίκι, προκαλώντας σοκ σε συγγενείς και συναδέλφους.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 θα τον θυμάται για πάντα με σεβασμό και αγάπη».

Με πληροφορίες από το flamis.gr