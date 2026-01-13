Τι κατέθεσε ο πατέρας της 16χρονης: Πού πιστεύουν οι Αρχές ότι βρίσκεται η Λόρα

Πολλά είναι τα ερωτηματικά για την 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται για έκτη ημέρα, σήμερα (13/1) και τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής από την ίδια την οικογένεια της ανήλικης προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ανήλικη είχε φιλοξενηθεί στη Γερμανία σε δομή, καθώς ο πατέρας της κατηγορήθηκε για κακοποιητική συμπεριφορά. Μετά από δικαστήριο που έγινε, ξαναπήρε την επιμέλεια της.

«Με κατηγόρησε άδικα ένας κακός γείτονας», είπε στην ασφάλεια σήμερα ο πατέρας της 16χρονης. Ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς πως η κόρη του είναι πολύ πιθανό να είναι στις ΗΠΑ.

Αν και στην τσάντα του παιδιού εκτός από το πάσο και τα βιβλία υπήρχαν και δύο μπουφάν, τα ανώτατα στελέχη της ΕΛΑΣ υποστηρίζουν πως από στιγμή σε στιγμή θα την εντοπίσουν και μάλιστα στην Αθήνα.

Μάλιστα, μετά από πολλή πίεση, ο πατέρας της ανήλικης έδωσε στους αξιωματικούς τα στοιχεία του ετεροθαλή αδελφού της 16χρονης και ήδη οι γερμανικές αρχές επρόκειτο να τον αναζητήσουν προκειμένου να δουν αν γνωρίζει κάτι για την Λόρα.

Εξαφάνιση 16χρονης: Τι κατέθεσε ο 58χρονος που συνάντησε την ανήλικη

Επί τέσσερις ώρες κατέθετε σήμερα ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος είχε καταγραφεί σε βίντεο να συναντά την 16χρονη και προσκόμισε τα μηνύματα που αντάλλαζε με την ανήλικη.

Το κινητό αναγνωρίστηκε από τους γονείς, το οποίο όπως είπαν, είναι το παλιό της Λόρας. Αμέσως κατασχέθηκε από τις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, ντοκουμέντο του Reader, αποκάλυψε καρέ καρέ τι έγινε το πρωινό που εξαφανίστηκε η ανήλικη, έχοντας έρθει στην Αθήνα με ταξί από το Ρίο. Συγκεκριμένα, το στιγμιότυπο μαρτυρά τη συνάντηση του 58χρονου με την 16χρονη.

Πάτρα: Στην ασφάλεια ο 58χρονος άνδρας του βίντεο

Ο 58χρονος άνδρας, πήγε μόνος του στην Ασφάλεια και είπε πως είναι στο βίντεο αυτός, γιατί είχε ραντεβού με την ανήλικη για να αγοράσει το κινητό της.

Ερώτημα μεγάλο βέβαια είναι γιατί από την αρχή που είχε δημοσιοποιηθεί η εξαφάνιση του κοριτσιού, δεν είχε εμφανιστεί και μόνο όταν βγήκε το πρόσωπό του εμφανίστηκε.

«Βρέθηκα μαζί της για να αγοράσω το κινητό της», είπε στους αστυνομικούς.

Επίσης, το πρωί της Δευτέρας (12/01) βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών δίπλα στην περιοχή του Ζωγράφου η σχολική τσάντα της Λόρας, μόνο με τα βιβλία της. Εκεί που την άφησε ο ταξιτζής.