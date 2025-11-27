Γιόρτασε τα Χριστούγεννα & την Πρωτοχρονιά στα Athenaeum Hotels στην καρδιά της Αθήνας

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και μικροί και μεγάλοι ανυπομονούν να γιορτάσουν και να ζήσουν μοναδικές στιγμές παρέα με αγαπημένα πρόσωπα, να στολίσουν με χρωματιστά λαμπάκια, να ανταλλάξουν δώρα, να απολαύσουν λαμπερά ρεβεγιόν με πλούσια εορταστικά μενού και πυροτεχνήματα, και να νιώσουν λίγο από τη μαγεία των ημερών.

Γιορτάστε μαζί με την οικογένεια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε μία φιλόξενη ατμόσφαιρα στο ξενοδοχείο The Athenaeum, με υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και εντυπωσιακή θέα στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, την Ακρόπολη, το Ζάππειο, τον Λυκαβηττό και τον εθνικό κήπο. Στο Pasithea Rooftop Bar Restaurant στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου ο Chef Βαγγέλης Νίκας έχει ετοιμάσει για την παραμονή των Χριστουγέννων, ένα εντυπωσιακό μενού 6 γευστικών πιάτων που θα απολαύσετε με live dj set μουσική (100€ το άτομο χωρίς τα ποτά).

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς γιορτάστε με ένα λαμπερό μενού 6 πιάτων υπό τη συνοδεία ζωντανής jazz & swing μουσικής με την Τίνα Αλεξοπούλου, ενώ μετά το εντυπωσιακό θέαμα με τα λαμπερά πυροτεχνήματα πάνω από την Ακρόπολη στην αλλαγή της νέας χρονιάς, θα συνεχίσει o dj ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς, για διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες (150€ το άτομο χωρίς τα ποτά).

Για τους ξενύχτηδες το The Athenaeum ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προσφέρει late breakfast με εορταστικές brunch επιλογές μέχρι τη 13:00 (30€ το άτομο). Αν επιθυμείτε, ωστόσο, να συνδυάσετε διαμονή μαζί με ρεβεγιόν, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα μοναδικά εορταστικά μας πακέτα ώστε να έχετε μία ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στην καρδιά της Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.theathenaeum.com.gr

The Athenaeum Luxury Hotel

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 4 & Καλλιρρόης

Το ξενοδοχείο Athenaeum Grand, στη Λεωφόρο Συγγρού, δίπλα στο κέντρο της Αθήνας, σας υποδέχεται σε μία εορταστική ατμόσφαιρα με λαμπερά ρεβεγιόν και διακριτικό service στο ψηλοτάβανο επιβλητικό lobby του στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Την παραμονή των Χριστουγέννων στήνεται ένας πλούσιος εορταστικός μπουφές με ζεστά και κρύα εδέσματα, απεριόριστη κατανάλωση σε ποτά και αναψυκτικά και μουσική με live dj set, η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν μεγάλη ποικιλία σε γεύσεις και ελευθερία επιλογών (80€ το άτομο με απεριόριστη κατανάλωση σε ποτά).

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Executive Chef Ιωάννης Ντούρος έχει ετοιμάσει ένα εορταστικό μενού 6 πιάτων υπό τη συνοδεία live jazz μουσικής με τη Σία Κοσκινά, που υπόσχεται να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς (100€ το άτομο με απεριόριστη κατανάλωση σε ποτά).

Ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η διάρκεια σερβιρίσματος του πρωϊνού μπουφέ παρατείνεται μέχρι τη 13:00 και εμπλουτίζεται με επιπλέον ζεστά εδέσματα και γλυκά, για όσους ξενυχτήσουν το προηγούμενο βράδυ και θέλουν να ξεκινήσουν πιο αργά την ημέρα τους (20€ το άτομο). Μοναδικά πακέτα που συνδυάζουν διαμονή μαζί με ρεβεγιόν θα σας ξεκουράσουν και θα σας προσφέρουν την θαλπωρή που αναζητάτε την περίοδο των γιορτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.athenaeumgrand.com.gr

Athenaeum Grand Hotel

Λεωφόρος Συγγρού 142

Στα ξενοδοχεία Athenaeum Hotels στην καρδιά της πρωτεύουσας, προετοιμαζόμαστε να σας υποδεχτούμε με χαρά για να γιορτάσουμε μαζί λαμπερά ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική και πλούσια εορταστικά μενού που υπόσχονται να σας αφήσουν την πιο γλυκιά ανάμνηση.

Athenaeum Hotels

