Γκάζι: Η διαδρομή που ακολούθησε η 16χρονη πριν καταρρεύσει - Τι προκύπτει από μαρτυρίες γειτόνων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των ιατροδικαστών και της αστυνομίας για την 16χρονη που κατέληξε έξω από γνωστό μπαρ στο Γκάζι, ενώ γείτονες περιγράφουν πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το 'Χουμε!» του ΣΚΑΪ, οι γείτονες αναφέρουν ότι η 16χρονη βγήκε με δυσκολία από το μπαρ λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ περπατώντας έφτασε στην είσοδο μίας πολυκατοικίας μόλις επτά μέτρα από το μπαρ.

Εκεί σταμάτησε και σωριάστηκε στο έδαφος. Απέναντι βρισκόταν μία γυναίκα που είδε τη 16χρονη και έσπευσε να τη βοηθήσει, κάλεσε το ΕΚΑΒ και το ασθενοφόρο ήρθε μετά από 7 λεπτά. Παράλληλα, σε βίντεο περίπου μιάμιση ώρα πριν το συμβάν φαίνεται η κοπέλα μαζί με φίλες της να ψωνίζει σε μίνι μάρκετ.

Δημογλίδου για Γκάζι: «Επειδή κάλεσαν σε σταθερό τηλέφωνο δεν μπορεί να καταγραφεί η κλήση»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Το 'χουμε», ανέφερε ότι «η αστυνομία επίσημα ενημερώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι από τον πατέρα, με την αναγγελία θανάτου στο ΑΤ, ενώ επικοινωνία με το κέντρο της Άμεσης Δράσης δεν έγινε, καθώς δεν υπάρχει στο ιστορικό των κλήσεων».

Η κ. Δημογλίδου τόνισε επίσης ότι «δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχει γίνει επικοινωνία σε σταθερό τηλέφωνο κάποιας άλλης υπηρεσίας», ενώ η κλήση στο σταθερό τηλέφωνο του αξιωματικού υπηρεσίας του ΑΤ Συντάγματος δεν μπορεί να καταγραφεί.

Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της 16χρονης

Όπως ανέφερε το MEGA, οι πρώτες εξετάσεις του ιατροδικαστή κάνουν λόγο για θάνατο από πνευμονικό οίδημα. Ωστόσο αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι τοξικολογικές - ιστολογικές εξετάσεις που θα δείξουν από τι προήλθε η κατάρρευση και ο θάνατος της 16χρονης.

Ακόμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα των αστυνομικών και τις λήψεις καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, το άτυχο κορίτσι φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν εντός του καταστήματος, βγήκε έξω για να πάρει αέρα, έκανε μόλις λίγα βήματα και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), το συντονιστικό κέντρο ενημερώθηκε για το περιστατικό. Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου οι διασώστες εντόπισαν την 16χρονη, χωρίς σφυγμό, μόνη της να κείτεται στο πεζοδρόμιο.

Αμέσως άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Παρά τις προσπάθειες, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Περίπου 10 ώρες μετά, στις 12 το πρωί της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου του παιδιού του, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Αυτή φέρεται να ήταν η πρώτη φορά που τα στελέχη της αστυνομίας ενημερώθηκαν για τον τραγικό θάνατο του μόλις 16χρονου κοριτσιού, το οποίο διαβίβασαν στην διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας, με ανακοίνωση του ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» κλήση προς το Α.Τ. Συντάγματος για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της 16χρονης.