Γκάζι: Σε ένα μήνα θα βγουν οι τοξικολογικές της 16χρονης - Θα δείξουν αν υπήρχε νοθεία στο ποτό

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, και αναμένεται σε ένα μήνα, να βγουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της ανήλικης.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1, το πνευμονικό οίδημα είναι η πιο πιθανή αιτία θανάτου της κοπέλας, το οποίο μπορεί να προκληθεί, όπως εξηγεί, και από υπερκατανάλωση αλκοόλ και από νοθευμένο ποτό.

Η νόθευση θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις ενώ παράλληλα, θα διαπιστωθεί αν υπήρχαν ναρκωτικές ή φαρμακευτικές ουσίες στον οργανισμό.

Γκάζι: Μαρτυρίες για τα ποτά του κλαμπ

Η φίλη της 16χρονης δήλωσε ότι ήπιε από το ποτό και την πείραξε άλλη μάρτυρας που βρισκόταν στο ίδιο κλαμπ το βράδυ δήλωσε στο Mega ότι εκείνη και άλλη δύο φίλοι της διακομίστηκαν επίσης στο νοσοκομείο

«Εγώ πραγματικά ήπια μόνο ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη. Βότκα με ένα ενεργειακό ποτό.

Διασκεδάζαμε αλλά κάποια στιγμή πρώτα βγήκε η άλλη κοπέλα, η οποία πήγε μετά στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και δεν ήταν καλά και μετά και το παιδί το άλλο από την παρέα μου»