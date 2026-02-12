«Γκρεμίζει» σπίτια η κακοκαιρία: Σοβαρές ζημιές και κατολισθήσεις στην Δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία έπληξε σφοδρά πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, προκαλώντας έντονα προβλήματα εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων, των θυελλωδών ανέμων και των πλημμυρών. Στον Πύργο, ανεμοστρόβιλοι ξερίζωσαν δέντρα, παρέσυραν στέγαστρα και προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα, σπάζοντας τζαμαρίες, ενώ κατολισθήσεις καταγράφηκαν στην Παλαιοκαστρίτσα και την Πρέβεζα.

Στις περιοχές Μούτελη και Σπιάντζα, η σφοδρότητα των φαινομένων οδήγησε στην καταστροφή κατοικίας, καθώς η θάλασσα υπονόμευσε τα θεμέλιά της. Σημαντικό μέρος της Ηλείας παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει λόγω πτώσεων δέντρων και κατολισθήσεων. Δεκάδες περιστατικά πτώσεων δέντρων σημειώθηκαν στο Μεσολογγάκι και την Αλφειούσα, ενώ σοβαρές ζημιές αναφέρθηκαν στον Κατάκολο και τα Φωναίτικα.

Στην Αμαλιάδα, κατολίσθηση στον περιφερειακό δρόμο Αμαλιάδας–Σιμόπουλου (Ε.Ο. 111) διέκοψε πλήρως την κυκλοφορία, με τα συνεργεία να καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάστασή της. Αντίστοιχα, στην Παλαιοκαστρίτσα, ο δρόμος προς το τουριστικό θέρετρο παραμένει κλειστός, καθώς μεγάλες ποσότητες βράχων και χωμάτων κατέπεσαν από τις πλαγιές. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Χρήστος Μιχαλάς, έκανε λόγο για κατολισθήσεις πρωτοφανούς έκτασης τη φετινή χρονιά.

Στην Πρέβεζα, ο παραλιακός δρόμος προς τον Μύτικα έχει αποκλειστεί λόγω σοβαρών ζημιών στο οδόστρωμα, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για κατοικίες κοντά στην ακτογραμμή. Παράλληλα, στη Δίβρη Ηλείας, καθίζηση στην εθνική οδό Πατρών–Τριπόλεως έχει απομονώσει το χωριό και δυσχεραίνει τον ανεφοδιασμό των κατοίκων.

Οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να μετακινούνται με αυξημένη προσοχή.