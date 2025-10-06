Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Ελ. Βενιζέλος: «Στη Γάζα γίνεται γενοκτονία, μας πρόδωσαν οι κυβερνήσεις μας»

Ανάμεσα στους Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που γύρισαν σήμερα από το Ισραήλ, μετά την παράνομη κράτησή τους, επέστρεψε με την ίδια πτήση και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.
Κατά την άφιξη στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εν μέσω αθρόας στήριξης από το συγκεντρωμένο πλήθος, η Τούνμπεργκ προέβη σε δηλώσεις για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ:
«Το λέω ξεκάθαρα, στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας, και μεταδίδεται ζωντανά από τα κινητά μας. Κανένας δεν έχει το προνόμιο να πει "δεν ξέρω τι συμβαίνει", κανείς δεν θα μπορεί στο μέλλον να πει "δεν ξέραμε"».
Τούνμπεργκ: Οι κυβερνήσεις μας πρόδωσαν τους Παλαιστίνιους
Συνέχισε: «Υπό το Διεθνές Δίκαιο, τα κράτη έχουν τη νομική υποχρέωση να δρουν για να προλαμβάνουν και να σταματούν κάθε γενοκτονία. Αυτό σημαίνει την απόσυρση της συνενοχής, την άσκηση πραγματικής πίεσης και την παύση μεταφορών όπλων.
Δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο, δεν βλέπουμε καν το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας. Οι διεθνείς θεσμοί μας προδίδουν τους Παλαιστίνιους, δεν μπορούν καν να σταματήσουν το χείριστο έγκλημα πολέμου από το να συνεχίζεται.
Δεν θα καταλάβω ποτέ πως γίνεται κάποιοι άνθρωποι να είναι τόσο σατανικοί, ώστε να λιμοκτονούν εσκεμμένα άλλους ανθρώπους και να συνεχίζουν μία παράνομη κατοχή, δεκαετίες επί δεκαετιών ασφυκτικής καταπίεσης».
