Πώς να το πεις σε έναν άνθρωπο που δεν έχει βρεθεί ξανά στην Ελλάδα, πως το φλερτ που γίνεται από Έλληνες άντρες είναι πιεστικό, συχνά γραφικό και βγαλμένο από καλτ ταινίες της δεκαετίες του '80 με πρωταγωνιστές τους Στάθη Ψάλτη και Σταμάτη Γαρδέλη;

Η Αμερικανίδα χρήστης του Reddit με το ψευδώνυμο @neon_cowgirl διατύπωσε μια πολύ λογική απορία για το «πατροπαράδοτο» φλερτ Ελλήνων με τουρίστριες. Πιστεύουμε πως όλοι σκεφτήκαμε το ίδιο, τον ίδιο Γκρικ Λόβερ (με τρίχα για πουλόβερ) να προσπαθεί να ψελλίσει αγγλικά επιπέδου lower σε κάποια ανυποψίαστα κορίτσια που αράζουν πίνοντας παλόμες σε κάποιο μπαρ του κέντρου.

Η δημοσίευση

«Είμαι μια Αμερικανίδα σε διακοπές, στην Αθήνα και τη Σαντορίνη. Είδα πάρα πολλούς άντρες να με πλησιάζουν και να πιάνουν κουβέντα. Με βρήκαν στο Instagram και στο Facebook και μετά αμέσως άρχισαν να με βομβαρδίζουν με μηνύματα και κλήσεις. Ένας μάλιστα, μου είπε ότι ήταν ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΕΝΟΣ αλλά η μνηστή του ζει μακριά και ήθελε να έχει μια κρυφή σχέση μαζί μου, όσο θα έμενα Ελλάδα.

Φλερτάρουν πιεστικά, θέλουν να κάνεις παρέα μαζί τους, ίσως και σεξ, το ίδιο βράδυ. Είναι κάτι σαν συνήθεια, σαν παιχνίδι για τους Έλληνες άντρες να την «πέφτουν» σε τουρίστριες; Είναι σαν παιχνίδι;»

Οι απαντήσεις

Η σκληρή αλήθεια για το Tinder

«Εύκολο! Γιατί ξέρουν πως θα γυρίσεις σύντομα στην πατρίδα σου κι αυτό τους εξυπηρετεί πάρα πολύ. Μπορεί να λένε στα dating sites πώς ψάχνουν για σχέση, αλλά συνήθως λένε ψέμματα. Την εποχή που ήμουν στο Tinder, ενώ ζούσα στην Αθήνα, αντιμετώπιζα το ίδιο. Μου την έπεφταν γιατί υπέθεταν πως είμαι τουρίστρια. Όταν καταλάβαιναν πώς ζούσα μόνιμα στην Αθήνα, εξαφανίζονταν». - @agirlingreece

Η αναγκαία αναφορά στον «Γκρικ Λόβερ» των Ημισκουμπρίων

"Greek lover με τρίχα για πουλόβερ." SeiryuuGR

«Baby are you hungry? Do you want a τοστ;» - @Ferretanyone

Η μπάλα στην εξέδρα;

«Γιατί οι Αμερικάνοι τρελαίνονται στο Spring Break;» - @Suspicious_Mouse_722

«Άφησε μου να σου πω τι κάνουν οι Αμερικανίδες όταν πάω διακοπές στις ΗΠΑ. Τελοσπάντων, εσύ γιατί δίνεις το τηλέφωνο σου και τα στοιχεία σου στα social media;» - @Scottopolous

Συμβαίνει παντού;

«Αυτό συμβαίνει στις τουριστικές περιοχές. Νομίζω πως αν πας για παράδειγμα, σε κάποιο τουριστικό θέρετρο στη Νότια Ιταλία, το ίδιο θα δεις. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, ειδικά στα νησιά. Δεν χρειάζεται να δίνεις το Instagram σου. Αν κάποιος σε ενοχλεί, φώναξε την αστυνομία» - @stalwart

Σύμπτωμα Σαντορίνης

«Πήγες στη Σαντορίνη, δεν πήγες στα Γρεβενά. Πήγες σε ένα νησί που όλοι παρτάρουν και σου φάνηκε περίεργο που έζησες συμπεριφορές πάρτι;»

«Οι Έλληνες άντρες νομίζουν πως οι ξένες γυναίκες είναι πιο εύκολο να τις πλησιάσουν, σε σύγκριση με τις Ελληνίδες. Επίσης πιστεύουν πως μιας και μένεις εδώ για λίγο, λογικά θα θελήσεις να διασκεδάσεις λίγο. Επίσης, μένεις στη Σαντορίνη, που μαζί με την Μύκονο είναι τα πιο party νησιά της Ελλάδας» - @CypriotGreek

Η σκληρή αλήθεια (#πολλαπλής)

«Γιατί είσαι τουρίστρια και πιστεύουν πως είσαι εύκολη. Επίσης, δε θα σε ξαναδούν, γι' αυτό τους είναι τόσο εύκολο να σου την πέσουν. Επίσης είναι καυλωμένοι» - @mpgipa

Και μερικές διαλέξεις για το καμάκι

«Είναι το αγαπημένο καλοκαιρινό σπορ πολλών νησιωτών από τα 60ς. Υπάρχουν ακόμα και ταινίες και τραγούδια γι' αυτό.

Τα ντόπια κορίτσια συνήθως είναι λίγο πιο συντηρητικά. Γι' αυτό οι Έλληνες άντρες ελπίζουν να βρουν λιγότερο παραδοσιακό σεξ, ένα καλοκαιρινό φλερτ, γνωρίζοντας μια τουρίστρια. Αυτές οι σχέσεις στο παρελθόν συχνά οδηγούσαν σε γάμο. Παλιά υπήρχε ακόμα κι ένα σκανδιναβικό κλαμπ γυναικών που έκαναν παιδιά με Έλληνες άντρες. Ήταν πάρα πολύ συχνό μέχρι και πρόσφατα για τους Έλληνες άντρες να πηγαίνουν το χειμώνα για λίγες μέρες στην πατρίδα του καλοκαιρινού τους φλερτ και να περνάνε λίγο χρόνο μαζί. Συνήθως αυτές οι σχέσεις τελείωναν άδοξα, αλλά ξέρω και περιπτώσεις όπου αυτές οι επισκέψεις επαναλαμβάνονταν μέχρι το ζευγάρι να φτάσει 60 ή 70 ετών». - @salazka

«Με την τελευταία σου πρόταση το κατάλαβες. Λέγεται καμάκι και είναι το εθνικό μας σπορ» @Personal_Permission5