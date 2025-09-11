Μενού

Γκύζη: 35χρονος άνοιξε πυρ εναντίον οδοκαθαριστή επειδή έκανε θόρυβο το απορριμματοφόρο

35χρονος πυροβόλησε οδοκαθαριστή επειδή έκανε θόρυβο το απορριμματοφόρο.

Reader symbol
Newsroom
apporimatoforo
Υπάλληλος καθαριότητας. | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/9) στην περιοχή του Γκύζη, όταν ένας 35χρονος ημεδαπός πυροβόλησε με πιστόλι τύπου Τοκάρεφ εναντίον οδοκαθαριστή, επειδή ενοχλήθηκε από τον θόρυβο του απορριμματοφόρου.

Ευτυχώς, ο οδοκαθαριστής δεν τραυματίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης βγήκε στο μπαλκόνι του και άνοιξε πυρ προς τον οδοκαθαριστή, αμέσως μετά, διέφυγε με τη μοτοσικλέτα του.

Έγινε καταγγελία και μέσα σε μία ώρα ο 35χρονος εντοπίστηκε από τις αρχές. Στο σπίτι του βρέθηκαν ένα περίστροφο, μαχαίρια, σκοινιά, κουκούλες και σιδηρογροθιές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ