Γκύζη: 35χρονος άνοιξε πυρ εναντίον οδοκαθαριστή επειδή έκανε θόρυβο το απορριμματοφόρο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/9) στην περιοχή του Γκύζη, όταν ένας 35χρονος ημεδαπός πυροβόλησε με πιστόλι τύπου Τοκάρεφ εναντίον οδοκαθαριστή, επειδή ενοχλήθηκε από τον θόρυβο του απορριμματοφόρου.
Ευτυχώς, ο οδοκαθαριστής δεν τραυματίστηκε.
Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης βγήκε στο μπαλκόνι του και άνοιξε πυρ προς τον οδοκαθαριστή, αμέσως μετά, διέφυγε με τη μοτοσικλέτα του.
Έγινε καταγγελία και μέσα σε μία ώρα ο 35χρονος εντοπίστηκε από τις αρχές. Στο σπίτι του βρέθηκαν ένα περίστροφο, μαχαίρια, σκοινιά, κουκούλες και σιδηρογροθιές.
