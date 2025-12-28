Γκύζη: Άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον λαιμό και αυτοκτόνησε

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στο Γκύζη. Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι τη γυναίκα του στον λαιμό και έπειτα έπεσε από την ταράτσα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Οι μάρτυρες ανέφεραν στις Αρχές πως το ανδρόγυνο είχε ένα σοβαρό επεισόδιο, όπου φέρονται να καβγάδισαν στο διαμέρισμά τους στην οδό Λοκρίδος.

Το βίντεο του Orange Press Agency:

Ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με μαχαίρι στον λαιμό. Στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο με ΕΚΑΒ σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, το οποίο έλαβε χώρα στην οδό Λοκρίδος.